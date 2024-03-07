3 قتلى بهجوم حوثي على سفينة بالبحر الأحمر وواشنطن تتوعد

قالت القيادة المركزية الأميركية اليوم الخميس إن 3 بحارة قتلوا بهجوم صاروخي شنه الحوثيون على سفينة تجارية يونانية أمس الأربعاء، متوعدة بمحاسبة الحوثيين، في حين كرر الحوثيون تأكيدهم أنهم لا يستهدفون إلا السفن الإسرائيلية أو المتجهة لموانئ إسرائيل.

وأضافت القيادة المركزية الأميركية أن الهجوم الذي شنه الحوثيون أصاب أيضا ما لا يقل عن 4 من أفراد الطاقم وألحق أضرارا جسيمة بالسفينة.

وأردفت أن الجيش الأميركي نفذ ضربات جوية أمس الأربعاء ضد طائرتين مسيّرتين في منطقة يسيطر عليها الحوثيون باليمن بعدما "شكلتا تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة".

وتوعدت الولايات المتحدة بمحاسبة الحوثيين على الضربة التي أدت لمقتل 3 بحارة، مؤكدة أن الضربات لإضعاف قدرات الحوثيين ستكون طويلة الأمد.

قتلى فلبينيون

كما أعلنت وزارة العمال المهاجرين الفلبينية أن اثنين من القتلى بالهجوم على السفينة اليونانية من رعاياها، وقالت إن فلبينيين اثنين آخرين أصيبا بجروح خطيرة في الهجوم.

من جهتها، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 54 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة عدن الساحلية اليمنية، مضيفة أن أفراد الطاقم تخلوا عن السفينة وأنها لم تعد تحت القيادة.

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم الذي تسبب في اندلاع حريق بالسفينة "ترو كونفيدنس" المملوكة لليونان.

وقالت الشركة اليونانية المشغلة لسفينة "ترو كونفيدنس" إن سفينة حربية هندية نقلت جميع أفراد الطاقم الـ20 ومنهم 3 حراس مسلحين إلى جيبوتي.

"نحذر السفن أولا"

من جانبه، شدد الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبد السلام على أنهم لا يستهدفون أي سفينة إلا بعد تحذيرها بعدم العبور، قائلا إن السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة هي المستهدفة فقط بغرض الضغط على إسرائيل لوقف عدوان وحصار غزة.

وأضاف أن على العالم ألا يقع بما سمّاه "تضليل أميركا" وينسى جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق أهالي غزة بدعم أميركي كامل، وفق تعبيره.

وحمّل الناطق باسم الحوثيين، الأميركيين والبريطانيين تداعيات "عسكرتهما" بالبحر الأحمر.

ويعد الهجوم على السفينة التجارية اليونانية أول هجوم يسفر عن قتلى بالبحر الأحمر.

ويهاجم الحوثيون السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر/تشرين الثاني في حملة تضامن مع الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على غزة، في حين تشن بريطانيا والولايات المتحدة هجمات على الحوثيين ردا على استهداف السفن.