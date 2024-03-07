قطر وبريطانيا تبحثان وقف إطلاق النار بغزة

نقلت وكالة الأنباء القطرية أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون جهود التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وذكرت الوكالة أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن وكاميرون استعرضا خلال اجتماع في لندن -الأربعاء- علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود الهادفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة دون عوائق.

وفي وقت سابق، حذر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من العبث بقضية المساعدات واستغلالها للابتزاز السياسي من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقال في تصريحات للجزيرة إن ضغوطا مورست على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى شمالي قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة أدت لسقوط أزيد من 31 ألف شهيد و70 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير البنى التحتية والأحياء السكنية وتجويع وتهجير سكان القطاع.