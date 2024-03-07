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قطر وبريطانيا تبحثان وقف إطلاق النار بغزة

المصدز: موقع وكالة الأنباء القطرية لندن في 06 مارس /قنا/ اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في لندن اليوم، مع سعادة السيد ديفيد كاميرون وزير الخارجية بالمملكة المتحدة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود الهادفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة دون عوائق.
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (يمين) وديفيد كامرون التقيا الأربعاء في لندن (قنا)
7/3/2024

نقلت وكالة الأنباء القطرية أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون جهود التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وذكرت الوكالة أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن وكاميرون استعرضا خلال اجتماع في لندن -الأربعاء- علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود الهادفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة دون عوائق.

وفي وقت سابق، حذر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من العبث بقضية المساعدات واستغلالها للابتزاز السياسي من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقال في تصريحات للجزيرة إن ضغوطا مورست على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى شمالي قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة أدت لسقوط أزيد من 31 ألف شهيد و70 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير البنى التحتية والأحياء السكنية وتجويع وتهجير سكان القطاع.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)