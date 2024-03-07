فرحة عجوز في غزة بالحصول على الخبز تثير صدمة بمواقع التواصل

في ظل سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال بحق أهل غزة، أضحى الحصول على قليل من الخبز أمنية غالية، وسببا لإدخال الفرحة على قلوبهم إن وجدوا لذلك سبيلا، ووثّقت العديد من الفيديوهات مشاهد تظهر فرح العائلات والأطفال الغزيين بتلقيهم كسرات من الخبر تسد جوعهم ولو لساعات.

ونشر أمس الأربعاء الصحفي الفلسطيني حسام شبات فيديو عبر حسابه على منصة إكس، يوثّق الفرحة الشديدة التي بدت على مسنة فلسطينية حين قدم لها الخبز الأبيض.

وعلّق حسام على الفيديو بالقول "لم أجد أصعب من هذا المشهد كنت أتجول وأوزع الخبز الجاهز غير المتوفر أبدا بين المواطنين".

لم اجدع اصعب من هذا المشهد

كنت اتجول واوزع الخبز الجاهز الغير متوفر ابدا بين المواطنين

شاهد صدمة الحاجة بعد الحصول على الخبز الأبيض pic.twitter.com/YMcbEFRkN4 — حسام شبات (@HossamShabat) March 6, 2024

وأثار المشهد حالة من الصدمة والغضب بين رواد منصات التواصل الاجتماعي؛ بسبب الحال الذي وصل إليه أهالي غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أزيد من 5 أشهر.

وتداول رواد منصة إكس فيديوهات عديدة توثق فرحة العديد من الأطفال والأمهات بحصولهم على الخبز الأبيض.

وعبّر الصحفي الفلسطيني أنس الشريف عن فرحته عندما قدّم له أبناء المخيمات بجباليا قطعة خبز أبيض، وقال "تفاجأت بأحد أهالي مخيم جباليا يُقدِّم لي هذه الوجبة النادرة في ظل الحصار الخانق على شمال غزة. هذا الخبز الأبيض لم أره منذ 3 شهور، رائحته غابت عن البيوت والأحياء السكنية، وأصبح ترفا أن تشتهي رغيف خبز من طحين أبيض خالص!".

أبناء المخيمات..أبناء الكرم والجود

في طريق تغطيتنا للأخبار تفاجأت بأحد أهالي #مخيم_جباليا يُقدِّم لي هذه الوجبة النادرة في ظل الحصار الخانق على شمال غزة

هذا الخبز الأبيض لم أره منذ ثلاثة شهور، رائحته غابت عن البيوت والأحياء السكنية، وأصبح ترفًا أن تشتهي رغيف خبز من طحين أبيض… pic.twitter.com/JzO5AQLJj9 — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) March 5, 2024

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة منذ أيام، أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا جديدة على سكان غزة هي حرب التجويع، وأن عدد الشهداء جراء ذلك في تزايد، خاصة بين الأطفال.

كما أوضح أن هناك أطفالا في العناية المركزة مهددون بالوفاة جراء الجوع، بحيث منعت سلطات الاحتلال في الأسابيع الأخيرة جميع قوافل المساعدات المخطط لإرسالها إلى شمال قطاع غزة.

وكانت آخر المساعدات التي سُمح لها بدخول المنطقة في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.