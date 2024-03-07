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فرحة عجوز في غزة بالحصول على الخبز تثير صدمة بمواقع التواصل

A Palestinian woman eats bread in Rafah in the southern Gaza Strip on March 4, 2024, amid the ongoing conflict between Israel and the Hamas movement. (Photo by Mohammed ABED / AFP)
امرأة فلسطينية تتناول قليلا من الخبز في ظل ظروف نقص الغداء التي يعيشها القطاع (الفرنسية)
7/3/2024

في ظل سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال بحق أهل غزة، أضحى الحصول على قليل من الخبز أمنية غالية، وسببا لإدخال الفرحة على قلوبهم إن وجدوا لذلك سبيلا، ووثّقت العديد من الفيديوهات مشاهد تظهر فرح العائلات والأطفال الغزيين بتلقيهم كسرات من الخبر تسد جوعهم ولو لساعات.

ونشر أمس الأربعاء الصحفي الفلسطيني حسام شبات فيديو عبر حسابه على منصة إكس، يوثّق الفرحة الشديدة التي بدت على مسنة فلسطينية حين قدم لها الخبز الأبيض.

وعلّق حسام على الفيديو بالقول "لم أجد أصعب من هذا المشهد كنت أتجول وأوزع الخبز الجاهز غير المتوفر أبدا بين المواطنين".

وأثار المشهد حالة من الصدمة والغضب بين رواد منصات التواصل الاجتماعي؛ بسبب الحال الذي وصل إليه أهالي غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أزيد من 5 أشهر.

وتداول رواد منصة إكس فيديوهات عديدة توثق فرحة العديد من الأطفال والأمهات بحصولهم على الخبز الأبيض.

وعبّر الصحفي الفلسطيني أنس الشريف عن فرحته عندما قدّم له أبناء المخيمات بجباليا قطعة خبز أبيض، وقال "تفاجأت بأحد أهالي مخيم جباليا يُقدِّم لي هذه الوجبة النادرة في ظل الحصار الخانق على شمال غزة. هذا الخبز الأبيض لم أره منذ 3 شهور، رائحته غابت عن البيوت والأحياء السكنية، وأصبح ترفا أن تشتهي رغيف خبز من طحين أبيض خالص!".

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة منذ أيام، أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا جديدة على سكان غزة هي حرب التجويع، وأن عدد الشهداء جراء ذلك في تزايد، خاصة بين الأطفال.

كما أوضح أن هناك أطفالا في العناية المركزة مهددون بالوفاة جراء الجوع، بحيث منعت سلطات الاحتلال في الأسابيع الأخيرة جميع قوافل المساعدات المخطط لإرسالها إلى شمال قطاع غزة.

وكانت آخر المساعدات التي سُمح لها بدخول المنطقة في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي