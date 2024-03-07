على خطى "الشاباك".. الجيش الإسرائيلي يبدأ تحقيقات داخلية

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي اليوم الخميس بدء تحقيقات داخلية تبدأ من عام 2018 إلى العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبيّن هاليفي أن "الغرض من التحقيق هو التعلم"، موضحا ذلك بقوله "لقد مررنا بأحداث صعبة، وفشلنا في حماية المدنيين"، في إشارة إلى معركة طوفان الأقصى.

وأضاف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أنه "إذا لم نحلل بشجاعة ما فعلناه، فسنجد صعوبة في مواجهة" المواطنين الإسرائيليين.

وفي السياق، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) رونين بار قد وجّه لأول مرة منذ طوفان الأقصى وبدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بفتح تحقيق داخلي في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعقب إطلاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية طوفان الأقصى، أقر مسؤولون إسرائيليون بالمسؤولية عما حدث، ووصفوه بالفشل والإخفاق الأمني باستثناء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.