نتنياهو يتوعد بتعقب حماس "حتى الانتصار"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته ضد كل مواقع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، بما فيها رفح، مشددا على عدم التراجع عن تلك الخطوة.

وخلال حفل تخريج ضباط بقاعدة رامون العسكرية، قال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته ضد كل مواقع في قطاع غزة بما فيها رفح التي وصفها بالمعقل الأخير للحركة.

وأضاف نتنياهو أن جهود القوات الإسرائيلية "ستستمر لضرب الأعداء حتى تحقيق الانتصار"، وتابع "نخوض هذه الحرب من أجل ضمان بقائنا".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن هناك ضغوطا دولية متزايدة على حكومته وعلى الجيش وهذا "ما يدفعهم إلى توحيد الصف".

وخلال الحفل ذاته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن الانتصار على حماس واستعادة المحتجزين "واجب أخلاقي".

وتابع "نقوم بتطوير الجيش خلال هذه الحرب، ونركز في ذلك على كفاءة عناصره". وتوعد غالانت حركة حماس بالقول إن لدى الحركة خيارن فقط، إما الاستسلام أو الموت.

وقال غالانت إن القوات الإسرائيلية "تحقق أهداف الحرب بالقضاء على حماس كجهة عسكرية وصاحبة سلطة".

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.