شهيد واعتقالات بالضفة وإدانات دولية متصاعدة للاستيطان

استشهد شاب فلسطيني اليوم الخميس متأثرا بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، في حين اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 40 فلسطينيا، بينهم أسرى سابقون و4 نساء.

وكان الشهيد أصيب قبل يومين عندما فتحت قوات الاحتلال النار على فلسطينيين خلال اقتحامها قرية بورين، جنوبي نابلس.

وبذلك يرتفع إلى 424 عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم قوات الاحتلال ومستوطنوها في الضفة الغربية منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي نابلس أيضا، أفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين واصلوا منذ صباح اليوم إغلاق حاجز "صرة"، جنوب غرب المدينة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعاد فتح الحاجز أمام الفلسطينيين، عقب إغلاقه في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف المراسل أن المستوطنين يعتصمون أمام الحاجز لمنع المركبات الفلسطينية من المرور.

ويربط حاجز "صرة" مدينة نابلس بمدن وسط وجنوب الضفة الغربية، ويعد المدخل الرئيسي لقرى شرق قلقيلية نحو نابلس.

في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال 40 فلسطينيا في طوباس وطولكرم وبيت لحم والخليل. وبين المعتقلين أسرى سابقون و4 نساء إحداهن الأسيرة السابقة الصحفية بشرى الطويل.

وارتفع بذلك عدد المعتقلين في الضفة الغربية إلى 7490، منذ بدء الحرب على غزة.

من جانبه، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو 240 سيدة من الضفة الغربية المحتلة وأراضي 1948.

وبمناسبة يوم المرأة العالمي الموافق للثامن من مارس/آذار، قال النادي في بيان، إن "العام الحالي هو الأكثر دموية من جانب إسرائيل بحقّ النساء الفلسطينيات".

وفي شأن متصل، تصاعدت الإدانات الدولية لقرار إسرائيل بناء أكثر من 3400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

ودان الاتحاد الأوروبي القرار وحث إسرائيل على التراجع عنه. واعتبر أن قرار توسيع المستوطنات غير قانوني، ويشكل عقبة أمام السلام، ويهدد حل الدولتين.

بدوره أدان المنسق الأممي لعملية السلام بالمنطقة تور وينسلاند الخطوة الإسرائيلية، مؤكدا "من جديد على أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي".

I condemn yesterday's reported advancement by #Israel of plans for ~ 3,400 housing units in settlements in o. West Bank. All settlements are illegal under international law, & I urge #Israel to cease all settlement activity & refrain from provocative actions.

Full statement:👇 pic.twitter.com/m0uLhaQsmW

— Tor Wennesland (@TWennesland) March 7, 2024