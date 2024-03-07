شاهد.. لحظات انتشال أطفال ناجين من تحت أنقاض منزلهم بغزة

وثقت مشاهد مصورة تمكُّن طواقم الدفاع المدني -صباح اليوم الخميس- من انتشال عدد من الأطفال على قيد الحياة من تحت أنقاض منزل تعرض للقصف، وتدمر على رؤوس ساكنيه مساء أمس في دير البلح وسط قطاع غزة.

وتظهر المشاهد انتشال طفلة وطفل على قيد الحياة وثالث استشهد من تحت الركام، في حين تحاول طواقم الدفاع المدني الوصول لعدد آخر من أفراد عائلة "قنن" الذين باتوا تحت ركام منزلهم جراء القصف بالطائرات الحربية الإسرائيلية.

وتبين الصور حالة الدمار الواسعة في المنزل المستهدف والمنازل المحيطة به، كما تجري عمليات البحث تحت الأنقاض، وسط ظروف بالغة الخطورة والصعوبة.

وأكدت مصادر محلية انتشال جثامين 12 شهيدا من المنزل والمنازل المجاورة بعد القصف الإسرائيلي.

وكان قصف الاحتلال على منازل في دير البلح ومخيم النصيرات خلال الساعات الماضية أوقع 35 شهيدا وعشرات الجرحى.