شاهد.. سرايا القدس تفجر حقل ألغام بدبابات إسرائيلية وتعرض بقاياها

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد من الاستهداف والتفجير لآليات الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، بالعبوات الناسفة وقذائف "آر بي جي" ضمن معركة "طوفان الأقصى".

وتضمنت المشاهد زراعة وتجهيز حقل من الألغام في خطر سير آليات الاحتلال ولحظة تفجيره لاحقا؛ مما أدى إلى انبعاث دخان كثيف من المنطقة المستهدفة.

وأظهرت المشاهد -أيضا- بقايا من أجزاء الدبابات ومتعلقات جنود الاحتلال بعد تفجير حقل الألغام، بينما قال أحد مقاتلي السرايا إن الجنود الإسرائيليين "فرّوا من حي الزيتون (حي الأبطال وحي المغاوير) تحت ضرباتنا".

ودأبت فصائل المقاومة -وفي مقدمتها كتائب القسام وسرايا القدس- على توثيق عملياتها المتنوعة ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال، منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.