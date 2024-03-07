سفير إسرائيل بالأمم المتحدة يهدد بإغلاق مقر المنظمة بالقدس

هدد سفير إسرائيل بالأمم المتحدة جلعاد أردان بإغلاق مقر الأمم المتحدة بالقدس وطرد مسؤوليها إذا لم يفعّل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المادة 99 من ميثاق المنظمة لصالح إسرائيل.

وقال أردان أمس الأربعاء "علينا إغلاق مقر الأمم المتحدة بالقدس وطرد مسؤوليها إذا لم تفعل المادة 99 لصالحنا".

وتسعى إسرائيل لتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وطرح المزاعم الإسرائيلية المتعلقة بارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم جنسية للنقاش في مجلس الأمن.

عاجل | سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: علينا إغلاق مقر الأمم المتحدة بالقدس وطرد مسؤوليها إذا لم تُفعّل المادة 99 لصالحنا pic.twitter.com/Jd2e0VCAs4 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 6, 2024

وتنص المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة الواردة في الفصل الـ15 -الذي يتعلق بالأمانة العامة للمنظمة ومهام الأمين العام- على أنه "يحق للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".

وهي إحدى 5 مواد في ميثاق الأمم المتحدة تحدد مهام الأمين العام، وتعد أكثرها أهمية في سياق السلام والأمن الدوليين.

وكان غوتيريش استخدم المادة 99 في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، محذرا من مخاطرها على مستوى العالم، كما حذر من أن النظام العام في القطاع يوشك أن ينهار بالكامل.

وحذر غوتيريش حينئذ في رسالته -التي مثلت سابقة إذ استخدم المادة 99 لأول مرة منذ توليه منصبه عام 2017- من أن الحرب في غزة "قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين".

وقال "إننا نواجه خطرا شديدا يتمثل في انهيار المنظومة الإنسانية. الوضع يتدهور بسرعة نحو كارثة قد تكون لها تبعات لا رجعة فيها على الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في المنطقة".