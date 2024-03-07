خبيرة أممية: ما يحدث في غزة جريمة ضد الإنسانية وإسرائيل لم تلتزم بقرارات "العدل الدولية"

قالت خبيرة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، سيسيليا باييه إن ما يجري حاليا في قطاع غزة يمثل جريمة ضد الإنسانية، مؤكدة عدم التزام إسرائيل بقرارات محكمة العدل الدولية.

وأكدت في مقابلة مع الجزيرة أن إنزال المساعدات جوا لن يحل المشكلة القائمة، وأن "الحل العملي يكمن في وقف إطلاق النار فورا ومنع وصول أي سلاح لطرفي النزاع".

وأضافت "يجب على كافة الأطراف بذل كثير من الجهود لوقف الكارثة الإنسانية التي تحدث لأنه لا يوجد أي مبرر لقتل الأطفال والنساء في غزة"، مشيرة إلى أن الواقع "يثبت أن المنخرطين في عملية السلام لا يمثلون النساء والأطفال بشكل حقيقي".

وختمت بالقول إن إسرائيل هي التي قطعت وصول المساعدات والطعام للمدنيين رغم أنه حق لهم، وإنها -إسرائيل- مسؤولة عن وصول كافة المساعدات التي أرسلتها الأمم المتحدة دون تأخير.

لكنها أكدت أن إنفاذ هذه المسؤولية "أمر في غاية الصعوبة لأن إسرائيل لم تبد التزاما بقرارات محكمة العدل الدولية، وهو ما دفع جنوب أفريقيا لمطالبة المحكمة بإصدار تدابير جديدة".

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية بدأت تصعد من لهجتها ضد إسرائيل فيما يتعلق بإدخال المساعدات، وهي تستعد لطرح قرار أمام مجلس الأمن يتضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النار مع إطلاق سراح كافة الأسرى وإدخال مزيد من المساعدات فور موافقة الأطراف المعنية.