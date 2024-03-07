جيش الاحتلال يقر بمقتل العشرات من قادته منذ طوفان الأقصى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل 4 من قادة الألوية و39 قائد فصيل و13 قائد سرية و6 ضباط يحملون رتبة مقدم، إضافة لضابط أركان حرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم أن رقيبا من "لواء الجبل" قُتل خلال معارك جنوبي قطاع غزة، كما أكد جيش الاحتلال إصابة 13 جنديا، بينهم 6 في حالة خطيرة، في حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الرقيب القتيل والمصابين سقطوا في كمين بمدينة حمد غربي خان يونس.

كما أعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي استقبال 9 جنود مصابين، اثنان منهم مصابان بجروح بليغة، وقال المستشفى إنه يعالج الآن 42 جنديا في مختلف الأقسام، 9 منهم في حالة خطيرة، مؤكدا استقباله 2819 جنديا مصابا بدرجات متفاوتة الخطورة منذ بداية الحرب.

وسبق هذا الإعلان تصريح لرئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، قال فيه "على الرغم من الإنجازات التي حققها الجيش الإسرائيلي في الحرب، فإنه دفع أثمانا باهظة وخسر قادة وجنودا".

ومنذ عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت نحو 31 ألف شهيد وأكثر من 72 ألف جريح -أغلبهم أطفال ونساء- ودمارا هائلا في البنية التحتية، وأزمة إنسانية غير مسبوقة قادت إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.