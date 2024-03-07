ترامب يدعو بايدن لمناظرة ويتهمه بتدمير أميركا

دعا المرشح المحتمل للحزب الجمهوري الأميركي دونالد ترامب منافسه الديمقراطي جو بايدن إلى إجراء مناظرة بينهما، بعد أن اقتربا من الفوز بترشيح حزبيهما لانتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وشن هجوما حادا عليه.

وكتب ترامب -في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي الخاصة به- "أدعو إلى مناظرات، في أي وقت وفي أي مكان"، وقال إنه يريد أن يناقش وبايدن قضايا حيوية جدا للولايات المتحدة والشعب الأميركي.

واستخدم الرئيس الأميركي السابق عبارات حادة ضد الرئيس الحالي، إذ كتب في منصته الخاصة: "بايدن هو العدو.. إنه يدمر بلدنا. لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

وكان ترامب وبايدن تبادلا مجددا الاتهامات بالتزامن مع صدور نتائج انتخابات "الثلاثاء الكبير" التمهيدية للحزبين الجمهوري والديمقراطي التي جرت في 15 ولاية بالإضافة إلى مقاطعة ساموا الأميركية جنوب المحيط الهادي.

الرئيسان الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترمب يحققان فوزا كبيرا في الانتخابات التمهيدية للحزبين الديمقراطي والجمهوري التي شهدتها عدة ولايات أمريكية خلال ما يعرف بالثلاثاء الكبير | تقرير: ناصر الحسيني#الأخبار pic.twitter.com/MwYiuYspcC — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 6, 2024

فقد هاجم المرشح الجمهوري سياسات منافسه الديمقراطي في مجال الهجرة، ووصفه بأنه "أسوأ رئيس"، في حين اتهم الرئيس الحالي خصمه بالسعي لتدمير الديمقراطية الأميركية.

وكانت نتائج الانتخابات التمهيدية أظهرت فوز ترامب في 14 من مجموع 15 ولاية أميركية، حيث خسر فقط في ولاية فيرمونت أمام منافسته نيكي هيلي، في حين فاز بايدن في كل الولايات وخسر فقط في مقاطعة ساموا، وهو ما يعني أن ترشيحهما من قبل حزبيهما لانتخابات الرئاسة بات شبه محسوم.

وبعد إعلان النتائج، أعلنت هيلي -التي عينها ترامب خلال فترة رئاسته مندوبة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة وكانت حاكمة لولاية كارولينا الجنوبية- انسحابها من المنافسة داخل الحزب الجمهوري.

وفي حين أعلنت هيلي أنها لن تدعم منافسها لتمثيل الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة المقبلة، حث ترامب مؤيديها على الانضمام إليه، مؤكدا أن الحزب الجمهوري بات متحدا حوله.

وحسب أحدث استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة، فإن ترامب سيفوز على بايدن بفارق عدة نقاط لو جرت انتخابات الرئاسة الآن.