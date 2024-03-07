تحذير عسكري روسي من "حرب شاملة" في أوروبا

حذر رئيس الأكاديمية العسكرية لهيئة الأركان العامة بالجيش الروسي فلاديمير زارودنيتسكي من تحول الصراع في أوكرانيا إلى "حرب شاملة في أوروبا"، وقال إن احتمال تورط القوات الروسية في صراع جديد يتزايد "بشكل كبير".

وتحت عنوان "الفكر العسكري" كتب زارودنيتسكي -الذي يحمل رتبة فريق أول- مقالا نشرته وزارة الدفاع الروسية جاء فيه "لا يمكن استبعاد احتمال تطور الصراع في أوكرانيا من خلال زيادة القوات المقاتلة بالوكالة في المواجهة العسكرية مع روسيا، وقد يصل الأمر إلى اندلاع حرب شاملة في أوروبا".

واعتبر القيادي العسكري أن المصدر الرئيسي للتهديدات العسكرية لبلاده هو "السياسة المناهضة لروسيا التي تتبعها الولايات المتحدة وحلفاؤها، الذين يشنون نوعا جديدا من الحروب الهجينة بهدف إضعاف روسيا بكل الطرق الممكنة، وتقييد سيادتها وتدمير وحدة أراضيها".

ورجح زارودنيتسكي، في مقاله الذي نشرته وسائل الإعلام الروسية اليوم الخميس، "احتمال تورط روسيا في صراعات عسكرية جديدة"، مضيفا أن هذا الاحتمال "يتزايد بشكل كبير".

وأثارت الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا أسوأ أزمة في علاقاتها مع الغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962. وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب من أنه يخاطر بإشعال حرب نووية إذا أرسل قوات للقتال في أوكرانيا.

وتأتي تصريحات زارودنيتسكي في وقت يسعى فيه الغرب لدعم أوكرانيا، عن طريق تزويدها بمزيد من الأسلحة والتمويل بعد فشل الهجوم المضاد الذي شنته كييف الصيف الماضي، وبعد استعادة القوات الروسية زمام المبادرة في ساحة المعركة.