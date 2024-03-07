الناتو يبدأ مناورات ضخمة أقصى النرويج وروسيا تعلق

بدأ نحو 20 ألف جندي من 13 دولة عضوا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الخميس مناورات كبيرة في أقصى شمال النرويج للدفاع ضد هجوم افتراضي على أراضي الحلف، ووصفتها روسيا بأنها "استفزازية".

ووفقا للجيش النرويجي، تشمل المناورات فنلندا والسويد اللتين كثفتا مساعيهما للانضمام إلى الحلف في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

كما يشارك في المناورات حوالي 1500 رجل وامرأة من القوات المسلحة الألمانية بتدريب قتالي يسمى "استجابة الشمال 2024″ في بلدة ألتا شمال النرويج.

وفي هذا السيناريو، يتأهب الجنود لشن هجوم مضاد من منطقة ألتا للاستيلاء على المناطق الواقعة إلى الجنوب التي تحتلها روسيا بالفعل.

وتنشر دول حلف الناتو مجموعة واسعة من أنظمة الأسلحة للتدريب، بما في ذلك 100 طائرة وقوة بحرية مزودة بفرقاطات وغواصات.

وكان الناتو أجرى أمس الأربعاء مناورة تسمى بـ"التنين 24" بمدينة كورزينيو البولندية ضمن إطار مناورات "المدافع الصامد".

وأوضح الناتو أن الدول الحليفة عززت قدراتها الرادعة والدفاعية في نطاق مناورة "التنين 24".

وأضاف أن قوات من فرنسا وألمانيا وليتوانيا وبولندا وسلوفينيا وإسبانيا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة شاركت في المناورة.

مواجهة مع روسيا

وفي موسكو، اعتبر ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي -بحديث لوكالة الأنباء الروسية- أن نطاق مناورات حلف الناتو في 2024 يشكل "عودة نهائية لا رجعة فيها" من الحلف لمخططات الحرب الباردة، حيث يتم تجهيز وإعداد عملية التخطيط الحربي والموارد والبنية التحتية لمواجهة مع بلاده.

ووصف مناورات الناتو قرب الحدود الروسية بـ"الاستفزازية"، مؤكدا أن روسيا تراقب المناورات في حال حدوث أي نوع من أنواع "الحوادث العسكرية".

وتأتي هذه المناورات بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس حلف الناتو، وتُعتبر الأهم والأضخم منذ مناورة "ريفورجر" عام 1988، التي جرت خلال الحرب الباردة.

يشار إلى أن السويد تستعد للانضمام إلى الناتو رسميا اعتبارا من 11 مارس/آذار الجاري، لتكون بذلك العضو رقم 32.