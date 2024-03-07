الصين: حرب إسرائيل على غزة وصمة عار للحضارة

وصف وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها "وصمة عار على الحضارة"، مكررا دعوات بلاده إلى "وقف فوري لإطلاق النار"، ومؤكدا دعمها لعضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.

وخلال مؤتمر صحفي على هامش الدورة الثانية للمجلس الوطني في بكين، قال الوزير الصيني "إنها مأساة للبشرية ووصمة عار على الحضارة، حيث لا يمكن وقف هذه الكارثة الإنسانية التي تحدث اليوم، في القرن الـ21″، مضيفا أنه "لا يمكن التذرع بأي سبب لقتل المدنيين في غزة".

كما أكد وانغ يي "دعم بلاده القوي للقضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة وستواصل العمل مع المجتمع الدولي لاستعادة السلام وحماية الأرواح"، مشددا على أن الصين تؤيد أن تصبح فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة وتدعو مجلس الأمن الدولي للتوقف عن وضع العقبات أمام ذلك.