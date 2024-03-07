اشتباكات في طوباس والاحتلال يقتحم نابلس ورام الله ويعتقل أسيرة محررة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية، وقد اندلعت مواجهات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال استهدف خلالها المقاومون آليات وجنود الاحتلال بعبوات متفجرة محلية الصنع. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينتا نابلس ورام الله وشنت عمليات دهم واعتقال حيث اعتقلت في رام الله الأسيرة المحررة الصحيفة بشرى الطويل والناشطة الحقوقية صمود مطير وهي شقيقة الشهيدة عهد مطير.

وقال مراسل الجزيرة في رام الله محمد خيري إن قوات الاحتلال اقتحمت طوباس من عدة محاور مصحوبة بجرافة عسكرية وسيرت دورياتها في المدينة ودهمت عدة منازل واعتقلت عددا من المواطنين الفلسطنيين.

تغطية صحفية: "قوات الاحتلال تعتدي على طواقم الإسعاف خلال اقتحامها لمدينة طوباس". pic.twitter.com/A48k3AwhKn — القسطل الإخباري (@AlQastalps) March 7, 2024

وِأشار المراسل إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت ايضا مدية نابلس ونفذت عمليات دهم ليلية لمنازل المواطنيين واعتقلت اسيرا محررا من داخل المدينة، واستهدف الاحتلال في اقتحامه ومداهماته خاصة المنطقة الشرقية من مدينة نابلس ومخيم عسكر.

اعتقال أسيرة محررة

و في رام الله اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وحاصرت عددا من الأحياء خاصة حي الكلية الأهلية .

وأفاد مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال داهمت منزل الناشطة الحقوقية صمود مطير وهي شقيقة الشهيدة عهد مطير واعتقلتها.

كما داهمت منزل الأسيرة المحررة الصحيفة بشرى الطويل الناشطة واعتقلتها بعدما اعتدت عليها بالضرب وعاثت خرابا في منزلها وفق ما نقل مراسل الجزيرة عن شهود عيان.

تغطية صحفية: "قوات الاحتلال تعتقل الصحفية الفلسطينية والأسيرة المحررة بشرى الطويل من مدينة رام الله، وتعتدي عليها بالضرب خلال اعتقالها". pic.twitter.com/weZHitreDR — القسطل الإخباري (@AlQastalps) March 7, 2024

وأوضح المراسل أن قوات الاحتلال نفذت عمليات اقتحام ودهم في جنوب الضفة الغربية خاصة في مدينة الخليل واعتقلت عددا من الفلسطينيين.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت في الضفة والقدس المحتلة منذ بدء عدوانها على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 7450 فلسطينيا.

شهيد في بورين

وفي بورين جنوب نابلس أعلن مساء أمس الأربعاء استشهاد الفتى الجريح محمد محمود عيد، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قبل يومين.

وكان مراسل الجزيرة قد أفاد بإصابة 4 فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوبي مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال مواجهات اندلعت الليلة الماضية بعد اقتحام قوات الاحتلال المخيم بأكثر من 15 آلية عسكرية، وأوضح المراسل بأن قوات الاحتلال أرسلت تعزيزات عسكرية وقوات خاصة إلى المخيم وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها.

ومنذ الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، كما صعّد الجيش عملياته مخلفا -إضافة إلى الشهداء- نحو 4650 جريحا وفق وزارة الصحة الفلسطينية.