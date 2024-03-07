إسرائيل تقر خططا لبناء 18 ألف وحدة سكنية بالمستوطنات خلال عام واحد

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إنه تم إقرار خطط لبناء 18 ألفا و515 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية خلال العام الجاري، مشيرة إلى أنه أكبر عدد من الوحدات السكنية تتم الموافقة عليه خلال عام واحد.

وأشارت الصحيفة إلى موافقة المجلس الأعلى للتخطيط -أمس الأربعاء- على بناء 3500 وحدة سكنية إضافية في مستوطنات "معاليه أدوميم" و"إفرات" و"كيدار".

وأوضحت أن اجتماع المجلس يأتي في توقيت رمزي، إذ عُقد بعد عام من نقل من السلطات المدنية في الضفة الغربية إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عقب توليه منصبا مستحدثا بوزارة الدفاع، بالإضافة إلى حقيبة المالية.

ونقلت "إسرائيل اليوم" عن سموتريتش قوله إن الاستيطان سيستمر في التوسع، وإن الاستيطان في الضفة الغربية هو "الحزام الأمني لإسرائيل"، حسب تعبيره.

وأضاف الوزير الإسرائيلي أنه بالتوازي مع الموافقة على بناء الوحدات السكنية يتم الترويج -على نطاق غير مسبوق- لمشاريع استيطانية جديدة تشمل شق طرق في الضفة.

وأوردت الصحيفة الإسرائيلية تصريحات لعدد من قادة المستوطنين في الضفة الغربية يشيدون فيها بتسريع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية في ظل الحرب على قطاع غزة، وشكروا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسموتريتش ووزير الدفاع يوآف غالانت.