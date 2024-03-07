أيقونة الشجاعة.. أيمن السالمي طبيب عماني يدخل غزة لمعالجة مصابي الحرب

أصبح الطبيب وجراح التجميل العماني أيمن السالمي رمزا من رموز الشجاعة والشهامة في العالم العربي، بعد أن وصل إلى غزة لمعالجة الناس رغم المخاطر بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 6 أشهر.

القصة بدأت عندما قرر الجراح أيمن السالمي الذي كان يعمل في مستشفى خولة في العاصمة العمانية مسقط التوجه إلى قطاع غزة لمحاولة ترميم ما تشوهه همجية الاحتلال بحق أهالي غزة.

فجمع أغراضه وسافر إلى غزة دون أن يبلغ أحدا بوجهته، ولينشر تدوينة عبر حسابه على منصة إكس وكتب فيها وسم #Gaza باللغة الإنجليزية وأرفقها بصورته وخلفه معبر رفح من الجانب المصري.

وبدأ السالمي توثيق أيامه الأولى في غزة، ونشر صوره مع الأطفال في الأماكن التي يزورها، وقيامه بعمليات ترميم وتجميل للإصابات جراء العدوان الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة.

صديقي العزيز حمزه ابو دقه…المجاهد الاكبر… ومعه بقية زملائه طلبة كلية الطب.. تشرفت بكم جميعا.. سعيد بالعمل معكم… لو بإيدي اعطيكم شهادة التخرج من الحين لما تقومون به من عمل جبار… ربي يحفظكم..❤️ https://t.co/9FZ4t4xvZZ — Aiman Al Salmi (@salmi_aiman) March 1, 2024

وكتب السالمي تدوينة عبر حسابه على منصة إكس قال فيها "أشكر كل من هنأني بقدومي إلى غزة، وأعلم يقينا بأنكم لو أتيحت لكم الفرصة لكنتم هنا معي.. لكم كل المحبة والتقدير فردا فردا… وكم يشرفني تمثيل الشعب العماني الوفي هنا في فلسطين الأبية".

اشكر كل من هنأني بقدومي الى غزه، واعلم يقينا بأنكم لو اتيحت لكم الفرصه لكنتم هنا معي..

لكم كل المحبه والتقدير فردا فردا…

وكم يشرفني تمثيل الشعب العماني الوفي هنا في فلسطين الأبية…

🇵🇸🇴🇲 pic.twitter.com/y8Nd2t8GUh — Aiman Al Salmi (@salmi_aiman) February 24, 2024

ومع انتشار خبر وصول الجراح العماني إلى غزة ومشاركته في العمليات، بدأ الجمهور بالتفاعل مع الصور التي ينشرها السالمي عبر حسابه على منصة إكس.

وكان من بين من تفاعل مع وصول السالمي، مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي الذي قال في تدوينته: "نحيي ونشكر الدكتور أيمن السالمي على خطوته الجريئة لإسعاف إخوانه في أرض غزة العزة".

نحيي ونشكر الدكتور/ أيمن السالمي على خطوته الجريئة لإسعاف إخوانه في أرض غـ.ـزة العزة.

ونتمنى أن يحذو حذوه الأطباء في بلادنا وسائر الدول الإسلامية، ممن تسمح لهم أحوال عملهم وتتوفر لهم الأسباب الميدانية هناك لخدمة المرضى والمتضررين من هذا العدوان الغاشم. pic.twitter.com/pWoOJ0VpYV — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) February 26, 2024

وقال مغردون إن دخول الدكتور أيمن إلى غزة ليس بصفته طبيبا فحسب، بل مجاهدا في سبيل الله والحق، وأضافوا أن ما قام به السالمي يدل على شهامته وإيصال رسالته كطبيب في مساعدة إخوانه في غزة.

دخول الدكتور أيمن السالمي العماني إلى غزة لا يعتبر طبيبا فقط و إنما مجاهدا في سبيل الله لأن تواجده خطرا على حياته و هو يعلم ذلك و مع ذلك دخل في ميدان الجهاد الله يحفظه و يحفظ المجاهدين و يحفظ جميع إهل فلسطين هنيئا لك في ميدان الشرف و العزة و الكرامة — إسماعيل صالح يوسف أحمد (@IsmailSale85350) March 7, 2024

واعتبر مدونون أن ما قام به السالمي هو فخر لجميع العرب، فقد حمل روحه على كفه وذهب إلى نصرة أهل غزة بعلمه وعمله، ليسهم في علاج ضحايا حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل بحق أهالي القطاع.

د #أيمن_السالمي فخر لنا جميعاً

حمل روحه على راحته وذهب بها الى اهلنا في غزه ليساهم في علاج ضحايا الحرب الظالمه — 🔻خالد الكويتي 💫🇰🇼🌹🇰🇼🌹🇰🇼🌹🇰🇼💫 (@khaled_22m_k) March 7, 2024

وقال متابعون عمانيون إن اسم الجراح أيمن السالمي سيكتب من ذهب، وإن التاريخ سيسجل ويؤرخ أن أول طبيب عماني يدعى أيمن السالمي ذهب لنصرة أهله في غزة رغم الرحلة الشاقة والمخاطر التي سيواجهها في غزة بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

#أيمن_السالمي: عرفت هذا الإنسان عام 2002م .. عبقري، سريع البديهة، وبه ذلك النقاء الملفت الذي لا تخطئه البصيرة.

لا توجد صفة تنطبق على أيمن قدر صفة "حقيقي"

فهو طيِّب حقَّا، لطيفٌ بلا تكلَّف، يفعل ما يقول، ويطبق ما يؤمن به. وكل من يعرف أيمن عن قرب لا يستغرب أنَّه في غزة، فهذا هو،… — معاوية الرواحي (@MuawiyaAlrawahi) March 7, 2024

حفظك الله دكتور

أنت بالفعل فخر لكل عماني.

سوف يكتب التاريخ لك اسماً، وسوف يدرس الطلاب في مدارسنا بعد عشرات السنين أن اول طبيب عماني شارك المجاهدين الحرب ضد الصهاينة في غزة هو الطبيب ايمن بن سالم السالمي. — عبدالله بن حمد الشرع (@jassasi80) February 28, 2024

وكان السالمي قال لصحف عمانية إن سبب قدومه إلى غزة هو تعرض الشعب الفلسطيني للقتل الممنهج والمذابح المتعمدة بحقهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ويجري السالمي، بين 10 إلى 11 عملية جراحية بمساعدة طاقم طبي للمصابين الذين يأتون يوميا إلى المستشفى جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.