%62 من منتخبي بايدن يؤيدون وقف تسليح إسرائيل

أظهرت نتائج استطلاع رأي في الولايات المتحدة أن 62% ممن صوتوا للرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي أجريت عام 2020 يعتقدون أنه يجب على واشنطن التوقف عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

وشارك ألف شخص أعمارهم فوق 18 عاما في الاستطلاع الذي أجراه مركز الأبحاث الاقتصادية والسياسية (سي إي بي آر) وشركة الأبحاث "يوغوف" وتضمّن سؤالا "هل تعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن إمداد إسرائيل بالأسلحة لكي توقف هجماتها على قطاع غزة؟".

وحسب نتائج الاستطلاع، فإن 62%ممن انتخبوا بايدن في الانتخابات الرئاسية الأخيرة أجابوا عن هذا السؤال بـ"نعم" مقابل 14% بـ"لا" و24% كانوا محايدين.

في المقابل، أجاب بـ"نعم" 30% ممن انتخبوا الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات 2020 مقابل 55% بـ"لا" و15% كانوا محايدين.

وفي ما يتعلق بالمشاركين في الاستطلاع ممن لم يدلوا بأصواتهم في انتخابات 2020 أيد 60% وقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل، في حين عارض 17% وقف الدعم، مقابل 23% عبروا عن حيادهم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم أميركي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.