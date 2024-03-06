فيلسوفة أميركية يهودية: حماس فعل مقاومة ضد القهر

وصفت الفيلسوفة الأميركية اليهودية جوديث بتلر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنها فعل مقاومة مسلحة ضد القهر الذي يعيشه الفلسطينيون لعقود.

وأوضحت بتلر "يمكن أن يكون لدينا وجهات نظر مختلفة حول حركة حماس كحزب سياسي، أو حول المقاومة المسلحة، ولكني أعتقد أن الأكثر صدقا والأدق تاريخيا أن أحداث 7 أكتوبر (في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس) هي فعل مقاومة مسلحة، وليست هجوما إرهابيا أو معاديا للسامية".

ومع تأكيد الفيلسوفة الأميركية أن الهجوم ضد الإسرائيليين كان "مؤلما" لها، فقد قالت "سأكون غبية إذا قررت أن العنف الوحيد في المشهد هو العنف الممارس ضد الإسرائيليين.. فالعنف ضد الفلسطينيين كان مستمرا لعقود".

"ما حصل في 7 أكتوبر ليس عملا إرهابيا وليس عملا ضد السامية".. الفيلسوفة اليهودية الأميركية جوديث بتلر تصف حركة حمـ.ـاس بأنها فعل مقاومة مسلحة ضد القهر الذي يعيشه الفلسطينيون لعقود pic.twitter.com/RD0OZgIbrS — Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) March 6, 2024

وأضافت بتلر "لقد كان ما حصل انتفاضة نابعة من حالة القهر، وضد حالة العنف تجاههم.

وتابعت "دعونا نكون واضحين، يمكن أن تكون مع أو ضد المقاومة المسلحة.. مع أو ضد حماس.. لكن دعونا على الأقل ندعوها مقاومة مسلحة، وبعدها نخوض نقاشا هل تقوم بأشياء صحيحة أو تقوم بها بالطريقة الصحيحة أم يجب تغيير الإستراتيجيات؟".

وتعد الفيلسوفة جوديث بتلر من أبرز زعماء النظرية النقدية المعاصرة. وهي يهودية أميركية ذات أصول روسية مجرية، من مواليد 24 فبراير/شباط 1956 بكليفلاند بولاية أوهايو.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال المفكر الأميركي نورمان فينكلشتاين -وهو مؤلف كتاب "صناعة الهولوكوست"- إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تشجع على استئناف العمليات العسكرية في غزة رغم أنها تستطيع إيقاف الحرب على غزة بمكالمة هاتفية واحدة، مؤكدا في الوقت نفسه أن إسرائيل تعلم بأنها ستفشل في تفكيك حماس.