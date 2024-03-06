سي إن إن: صاروخ روسي سقط قرب موكب زيلينسكي

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر قوله إن صاروخا أطلقته روسيا على مدينة أوديسا اليوم الأربعاء وأوقع 5 قتلى، سقط على مسافة 500 متر فقط من موكب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وذكر المصدر أن موكب الزعيمين شعر بأثر الضربة الصاروخية وأن من كانوا فيه شاهدوا سحابة من الدخان.

وقال متحدث باسم البحرية الأوكرانية للشبكة الأميركية إن 5 أشخاص قتلوا جراء هذه الضربة، وأصيب آخرون بجراح.

ولم يصب أي من الزعيمين الأوكراني واليوناني بأذى، لكن زيلينسكي قال إنه كان قريبا بما يكفي لرؤية الضربة الصاروخية وسماعها.

وقال زيلينسكي في تصريحات من أوديسا، المدينة الأوكرانية المطلة على البحر الأسود "رأينا هذه الضربة اليوم. ترون مع من نتعامل. إنهم لا يبالون أين يضربون، وأعلم أن ضحايا سقطوا اليوم".

من جهته، قال رئيس الوزراء اليوناني إن زيلينسكي اصطحبه في جولة بأنحاء المدينة، ثم سمعا صفارات الإنذار.

وأضاف في تصريحات للصحفيين "بعد ذلك ونحن نهمّ بركوب سياراتنا سمعنا انفجارا كبيرا".

وتقع مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا على ساحل البحر الأسود، وتضم مقر القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية.

روسيا ترفض قرار الجنائية الدولية

من ناحية أخرى، رفضت موسكو اليوم قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال لاثنين من كبار القادة العسكريين الروس.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبالتالي فإن موسكو لا تعترف بالقرار.

في السياق نفسه، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن القرار يهدف فقط إلى تشويه سمعة روسيا.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية أمس الثلاثاء إنها أصدرت أمري اعتقال بحق سيرغي كوبيلاش وفيكتور سوكولوف بتهمة شن ضربات صاروخية على البنية التحتية للكهرباء في أوكرانيا.