الجيش الإسرائيلي: مقتل رقيب وإصابة 13 جنديا بمعارك غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الأربعاء- مقتل رقيب من لواء الجبل وإصابة 13 جنديا بينهم 6 في حالة خطيرة، خلال معارك جرت جنوب قطاع غزة.

من جهة أخرى، أعلن مستشفى سوروكا في بئر السبع أنه استقبل 9 جنود مصابين، اثنان منهم جراحهما خطيرة، وأضاف أن 42 جنديا يخضعون للعلاج الآن في مختلف الأقسام، 9 منهم بحالة خطيرة.

وفي إحصائية إجمالية، قال المستشفى إنه استقبل منذ بداية الحرب 2819 جنديا بدرجات متفاوتة الخطورة.

كما ذكر مستشفى بيلينسون، في تل أبيب، أنه استقبل 5 جنود جرحى نقلوا عبر مروحية من منطقة القتال في غزة، مضيفا أن المستشفى يعالج حاليا 24 جنديا مصابا، 4 منهم بحالة خطيرة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجندي القتيل والمصابين الـ13 سقطوا في كمين بمدينة حمد غربي خان يونس.

مئات القتلى

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال المعلنة منذ بداية الحرب إلى 587 جنديا وضابطا، بينهم 247 منذ بداية الهجوم البري بقطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما ارتفعت حصيلة المصابين من قوات جيش الاحتلال إلى 3053 ضابطا وجنديا بينهم 1467 منذ بداية الهجوم البري، وفق بيانات الجيش.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الأركان هرتسي هاليفي إن إسرائيل دفعت ثمنا باهظا في الحرب الأخيرة، وفقدت قادة ومقاتلين، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

يُشار إلى أن إسرائيل تتكتم على خسائرها الحقيقية في المعارك الدائرة في قطاع غزة، وسط تسريبات من مستشفيات إسرائيلية تفيد بأنها تستقبل أعدادا من المصابين أكبر مما يعلن عنه.

وكان أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قال في وقت سابق إن مقاتلي الكتائب يوقعون في صفوف قوات الاحتلال خسائر فادحة وغير مسبوقة في تاريخ الشعب الفلسطيني، وأكثر بكثير مما يعلن عنه جيش إسرائيل.