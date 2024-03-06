شهيد في نابلس والاحتلال يقتحم الخليل وطولكرم ويسير دوريات ويشن اعتقالات

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدينة نابلس بالضفة الغربية فجر اليوم الأربعاء وسيرت دورياتها في الشوارع وحاصرت المنطقة الشرقية منها ونشرت فرق قناصة في مواقع متفرقة مع مداهمة عدة منازل في المدينة وذلك بعد ساعات من استشهاد فتى برصاص جيش الاحتلال قرب بلدة حوارة جنوبي نابلس. كما شهدت عدة مدن أخرى بينها الخليل وطولكرم اقتحامات مشابهة.

وأفاد مراسل الجزيرة منتصر نصار أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس ودفعت بتعزيزات عسكرية في محيط قبر يوسف.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق استشهاد فتى برصاص جيش الاحتلال قرب بلدة حوارة جنوبي نابلس.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إن جنديا أصيب جراء عملية طعن نفذها الفتى الفلسطيني قرب مستوطنة يتسهار جنوب المدينة، ووصف مستشفى بيلينسون الإسرائيلي في تل أبيب وضع الجندي المصاب في العملية بالخطير.

تغطية صحفية: "قوات الاحتلال تتواجد في شارع عمان خلال اقتحامها المناطق الشرقية من مدينة نابلس". pic.twitter.com/UgNTGgRW5z — القسطل الإخباري (@AlQastalps) March 6, 2024

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية وسيرت دورياتها في شوارع المدينة. وقال مراسل الجزيرة في الخليل إن قوات الاحتلال دهمت عمارة سكنية بالقرب من مسجد الأنصار وسط مدينة الخليل وفتشت منازل واعتقلت 4 مواطنين فلسطينيين، مشيرا إلى أن اقتحام قوات الاحتلال استمر ساعتين قبل أن تنسحب.

وشهدت أيضا مدينة بيت لحم اقتحاما للاحتلال ومداهمة عمارات سكنية، وشملت الاقتحامات بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

ودهمت قوة عسكرية للاحتلال عدة أحياء في طولكرم وقلقيلية وشنت عمليات دهم وتفتيش.

تغطية صحفية: "قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم". pic.twitter.com/gVgpPmJPOt — القسطل الإخباري (@AlQastalps) March 5, 2024

وأوضح المراسل منتصر نصار أن الاقتحامات الليلة ووقت الفجر وعمليات الاعتقال مستمرة في الضفة الغربية بشكل يومي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال أكثر من 7340 فلسطينيا منذ ذلك الوقت، وفرض عقوبات جماعية من خلال بوابات حديدة مغلقة تماما في بعض بلدات الضفة وحواجز بين مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي صعد، بالتوازي مع حربه المدمرة على قطاع غزة، حملات الاعتقال والاقتحامات لمدن وبلدات الضفة، مما خلف عشرات الشهداء وآلاف المعتقلين، وفق مصادر فلسطينية.