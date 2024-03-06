بايدن وترامب يفوزان بأغلبية الولايات في "الثلاثاء الكبير"

فاز كل من الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب بمعظم الولايات في الانتخابات التمهيدية للحزبين الديمقراطي والجمهوري، مما يقربهما بشكل كبير من نيل بطاقة ترشح حزبيهما لانتخابات الرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأجريت الانتخابات التمهيدية للحزبين في 15 ولاية بالإضافة إلى مقاطعة ساموا في جنوب المحيط الهادي في إطار ما يسمى "الثلاثاء الكبير"، ولم تسفر عن أي مفاجآت.

وبحسب أحدث النتائج التي نشرتها وسائل إعلام أميركية، فاز المرشح المحتمل للحزب الديمقراطي جو بايدن (81 عاما) في كل الولايات، ولم يخسر سوى في مقاطعة ساموا أمام منافسه رجل الأعمال جيسون بالمر، في حين فاز ترامب (77 عاما) في 12 ولاية، وخسر أمام منافسته نيكي هيلي في ولاية فيرمونت لتكون الثانية التي تفوز بها بعد العاصمة واشنطن.

وبحسب النتائج المعلنة، فاز كل من الرئيسين الحالي والسابق في ولايات تكساس وكاليفورنيا وألاباما وكولورادو ومين وأوكلاهوما وفرجينيا وكارولينا الشمالية وتينيسي وأركسناس ومينيسوتا وماساشوستس، كما حقق بايدن الفوز في كل من أوتاه وفيرمونت وأيوا.

وعلى الرغم من أن هيلي تمكنت من الفوز في فيرمونت فإن ترامب هزمها في ولايات كان يفترض أنها مؤيدة لها مثل مين وفرجينيا.

وبات ترامب في طريق مفتوح لنيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة المقبلة على الرغم من أنه يلاحق في قضايا عدة، ويتوقع أن تبدأ محاكمته في واحدة من تلك القضايا قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

كما بات فوز بايدن بترشيح الحزب الديمقراطي شبه مضمون، لكنه يواجه استياء من بعض الناخبين داخل الحزب، خاصة بسبب موقف إدارته الداعم لإسرائيل في حربها على غزة.

وفي خطاب ألقاه بمقر إقامته في فلوريدا وصف المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب فوزه في أغلب الولايات المتحدة التي جرى التنافس عليها أمس الثلاثاء بالمذهل، وهاجم سياسات منافسه الديمقراطي جو بايدن في مجال الهجرة، ووصفه بأنه "أسوأ رئيس".

في المقابل، هاجم بايدن خصمه الجمهوري، وقال إنه مصمم على تدمير الديمقراطية الأميركية.

وأضاف بايدن أن ترامب "سيفعل أو يقول أي شيء للوصول إلى السلطة".

وبحسب استطلاعات مؤسسة "ريل كلير بوليتيكس" الإعلامية، فإن المرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترامب يتقدم بفارق 65 نقطة على منافسيه في الانتخابات التمهيدية، وبنقطتين على المرشح الديمقراطي المحتمل جو بايدن في انتخابات الرئاسة.

وقبل يومين، أظهر استطلاع أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" وجامعة سيينا أن 48% من الناخبين سيختارون ترامب مقابل 43% فقط لبايدن في حال أجريت الانتخابات الرئاسية الآن.