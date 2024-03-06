الهيئة العليا للانتخابات في تركيا تنشر قوائم المرشحين النهائية

نشرت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا قوائم المرشحين النهائية للانتخابات العامة المحلية التي ستجرى في 31 مارس/آذار عبر موقعها على الإنترنت.

وبحسب القائمة، أصبحت إسطنبول أكبر المدن التي سيتنافس فيها المرشحون على منصب رئاسة بلدية المدينة الكبرى، حيث بلغ عددهم 49 مرشحا، منهم 22 من الأحزاب السياسية و27 مستقلا.

أما بالنسبة لرئاسة بلدية مدينة غازي عنتاب، فسيتنافس على رئاسة بلديتها 29 مرشحا، بواقع 26 من الأحزاب السياسية و3 مستقلين. ولرئاسة بلدية مدينة ملاطية سيتنافس 28 مرشحا، بواقع 23 من الأحزاب السياسية و5 مستقلين.

في حين سيشارك في انتخابات رئاسة بلدية مدينة أنقرة 24 مرشحا، بواقع 19 من الأحزاب السياسية و5 مستقلين. وسيتنافس 27 مرشحا في انتخابات رئاسة بلدية مدينة إزمير، بواقع 21 من الأحزاب السياسية و6 مستقلين.

وفي بلدية هيلال في مدينة أولوديري بمحافظة شرناق، وبلدية أكينجلار في مدينة كاهتا بمحافظة أديامان، لم يكن هناك سوى مرشح واحد من حزب العدالة والتنمية لكل منهما، بينما كان هناك مرشح واحد فقط من حزب الشعب الجمهوري لعضوية المجلس البلدي لبلدية غولجلي في مدينة التوكات بمحافظة آلموس.

وعلى صعيد آخر، لا يوجد مرشحون مستقلون لرئاسة بلديات مدينة أرضروم ومنيسة وشانلي أورفا.

وتم الإعلان عن القوائم النهائية للأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات العامة المحلية، المتوقع إجراؤها في 31 مارس/آذار، من قبل مجالس الانتخابات على مستوى المحافظات والأقضية.