توقف المطابخ الشعبية يفاقم معاناة السودانيين

انعكست أزمة انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت في السودان للأسبوع الرابع بسبب المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، على المطابخ الشعبية في الخرطوم.

وأعلنت غرفة طوارئ ولاية الخرطوم، عبر صفحتها على منصة "إكس"، عن ارتفاع عدد المطابخ الجماعية المتوقفة عن العمل في العاصمة إلى 221، محذرة من زيادة حالات الإصابة بسوء التغذية والموت بسبب الجوع.

إلى جماهير شعبنا الصابرة الصامدة

إلى كل من يهمه تخفيف المعاناة عن أهلنا ننقل إليكم ماوصل إليه الحال في ولاية الخرطوم، فنحن نعاني اليوم من أزمةٍ إنسانيةٍ خطيرة نتيجة توقف عددٍ كبيرٍ من التكايا والمطابخ التكافلية المشتركة والتي كانت تقدم الطعام للمحتاجين…. pic.twitter.com/u3BNa75j09 — غرفة طوارئ ولاية الخرطوم (@ERR_Khartoum) March 3, 2024

وكانت المطابخ الشعبية قد وفرت حلا بديلا لأزمة الطعام للمحتاجين في ولاية الخرطوم، والتي كانت توفر الوجبات الرئيسية لهم وسد حاجة آلاف الأسر من الطعام.

وأثارت الأخبار القادمة من السودان حالة من الاستياء بين رواد منصات التواصل بسبب حجم المعاناة، وقال مغردون إن الأخبار اليومية القادمة من هناك تفوح منها رائحة الموت والدمار.

صارت من الأخبار اليومية وفاة أهالينا من الجوع 💔 تبرعوا لأخواننا في السودان فهم في حاجةhttps://t.co/HH07Gxf9KY https://t.co/44aiJPOV3p — بُدور (@11________111) March 5, 2024

لا تزال الإتصالات والإنترنت خارجة عن الخدمة لليوم الثاني و العشرون في ولاية الخرطوم، الجزيرة، و اقليم دارفور و اقليم كردفان.

آخر تواصل مع الاهل و المعارف في امدرمان كان قبل ٣ اسابيع و المعاناة مستمرة بسبب الجوع و انعدام الدواء.#السودان_خارج_التغطية#KeepEyesOnSudan pic.twitter.com/h5MrmWv82s — Bakh (@notbakhmoe) March 1, 2024

وشبه نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي حال المواطنين في السودان بحال أهل قطاع غزة الذين يموتون جوعا كل يوم بالقول إن "السودان كمان ناسه محتاجة جدا لإنزال جوي لمساعدات إنسانية، البلد دخلت في مجاعة والناس بتموت من الجوع والرصاص".

السودان كمان ناسه محتاجة جدا لإنزال جوي لمساعدات انسانية، البلد دخلت في مجاعة والناس بتموت من الجوع والرصاص و التحويلات البنكية اغلبها مش شغال عشان الاتصالات والانترنت مقطوعين بقالهم ٢١ يوم عن اغلب البلد. — 🔻كائن لاسع (@mennahesham247) February 27, 2024

وبسبب ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية، كشف نشطاء عن وفاة طفلين جوعا في منطقة جبل أولياء بجنوب الخرطوم خلال الأيام الماضية.

وحذر عاكف مختار عضو غرفة طوارئ بحري في حديث لـ"راديو دبنقا" من كارثة إنسانية قد تحدث مع حلول شهر رمضان الكريم، وهذا في حال استمرار انقطاع الاتصالات والإنترنت وعدم تسهيل المساعدات الإنسانية.

وتعالت الأصوات على منصات التواصل لإنقاذ السودانيين من واقعهم، وإخبار العالم بما يحدث في السودان من مأساة.

الأطفال في السودان بتموت بسبب الجوع

الأطفال في السودان بتموت بسبب الجوع

الأطفال في السودان بتموت بسبب الجوع

الأطفال في السودان بتموت بسبب الجوع

الأطفال في السودان بتموت بسبب الجوع

الأطفال في السودان بتموت بسبب الجوع

الأطفال في السودان بتموت بسبب الجوع pic.twitter.com/Axha04UpSd — نُسَيبة. (@_Nosayba_) March 5, 2024

ونشر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عبر صفحته على منصة "إكس" تحذيرا قال فيه "ما لم يتوقف القتال، فإن حرب السودان قد تصبح أكبر أزمة جوع في العالم.

وفي الوقت الحالي، يواجه 90% من الأشخاص مستويات حادة من الجوع في السودان، وهم عالقون في مناطق لا يستطيع برنامج الأغذية العالمي الوصول إليها.

النزاع في #السودان 🔴دفع الجوع إلى مستويات قياسية 🔴خلق أكبر أزمة نزوح في العالم 🔴خلق كارثة إنسانية تؤثر على المنطقة يدعو برنامج الأغذية العالمي إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من التدهور وعدم الاستقرار. pic.twitter.com/LxyjfgKFil — برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (@WFP_Arabic) March 5, 2024

ويشهد السودان، منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، معارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أسفرت عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وتسببت في أزمة إنسانية واسعة، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.