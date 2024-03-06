الدويري: ما يجري بخان يونس قتال مهاري بين المقاومة وجيش الاحتلال

قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن المعارك البرية بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة باتت قائمة على القتال المهاري بين المقاومة وجيش الاحتلال، واصفا ما يجري بأنه قتال فرد مقابل فرد.

وأوضح الدويري -خلال تحليله للجزيرة- أن عملية الاحتلال بخان يونس خضعت لعدة تغييرات جوهرية من حيث تجميع القوات لأغراض العمليات، إذ إنه عقب كل إخفاق يتم تجميع القوات والتعامل وفق رؤية زمنية قصيرة تدور في فلك إعادة الرد على التحركات الدفاعية للمقاومة.

وأشار إلى أن مدينة حمد السكنية بخان يونس يوجد فيها لواءان من أصل 6 بالمنطقة، ومعظمها فاعلة وليست من قوات الاحتياط، كاشفا عن عمليات نشطة للمقاومة تجري كونها من مناطق قوات الاحتلال اللاحقة، ومن ثم انتهاج سياسة "القتال من خلف خطوط العدو".

ولفت الخبير العسكري إلى أن مدينة غزة أكبر مساحة من خان يونس، وفيها البناء متصل والدفاع كان فيها على أساس قواطع دفاعية، بينما المساحة أصغر في المدينة الجنوبية وفيها مظليون وقوات خاصة مسندة بالدبابات.

وأكد اللواء الدويري أن الحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة تغيرت فيها مفاهيم جدلية تاريخية كانت تدرس بالمعاهد العربية، ومفادها أن إسرائيل لا تستطيع شن حرب طويلة، وأنها حساسة بالنسبة للخسائر البشرية.

وأضاف أن هذه الحرب غيرت المفاهيم، حيث لدى إسرائيل القدرة على الاستمرار بحرب استنزاف طويلة، لكنها تعمل على تعويض كل ما تفقده على مدار الساعة، في حين لا يتم الإعلان عن الخسائر البشرية بالكامل، مستدلا بتقارير تفيد بسقوط 16 ألف قتيل في صفوف قوات الاحتلال شاملة مزدوجي الجنسية.