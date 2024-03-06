قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن عدد موظفيها الذين قتلوا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة يصل إلى 162، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة.

كما اتهمت وكالة الأونروا -في وقت سابق- إسرائيل بتعذيب عدد من موظفيها الذين اعتقلتهم في قطاع غزة، وقالت -في بيان- إن موظفيها تحدثوا عن أحداث مروعة أثناء اعتقالهم واستجوابهم من قبل السلطات الإسرائيلية.

وشددت الأونروا على أن هذه الاعترافات القسرية نتيجة التعذيب تستخدمها السلطات الإسرائيلية لنشر مزيد من المعلومات المضللة عن الوكالة ضمن محاولاتها لتفكيك المنظمة الأممية، محذرة من أن "هذا يضع موظفينا في غزة في خطر، وتبعاته خطرة على عملياتنا في غزة والمنطقة".

وأشارت إلى أنها رفعت احتجاجا خطيا إلى إسرائيل بشأن توقيف موظفيها دون أن تتلقى أي رد على ذلك.

وتوظف أونروا 13 ألف شخص في غزة، وتقدم المساعدة اليومية لأكثر من نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، وزاد تجميد التمويل الذي قامت به الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، من الضغط على الوكالة، والتي كانت تعاني بالفعل من ضغوط شديدة خلال الحرب المستمرة منذ نحو 5 أشهر.

دعم قطري

ومن جانب آخر، تعهدت قطر بتقديم 25 مليون دولار لدعم وكالة الأونروا لتجاوز الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان ألقته مندوبة قطر علياء أحمد آل ثاني، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، حول التحديات التي تواجه الأونروا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، اليوم الأربعاء.

وقالت مندوبة قطر إن بلادها تدين حملة الاستهداف الممنهجة الهادفة إلى تفكيك الأونروا، وتعرب عن أسفها حيال تعليق بعض الدول المانحة تمويلها المخصص للوكالة التي لا يوجد بديل لها، ويعتمد عليها 5 ملايين فلسطيني خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية الراهنة في غزة.

وأشارت إلى تقديم دعم إضافي من دولة قطر للأونروا بمبلغ 25 مليون دولار أميركي، للمساعدة في تلبية الاحتياجات الطارئة التي تواجهها الأونروا حاليا، انطلاقا من مواقف قطر الثابتة في دعم والشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة.

دعم عراقي

كما قرر العراق أيضا دعم وكالة الأونروا بـ25 مليون دولار، بحسب ما أعلن عنه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في تصريح أدلى به على هامش اجتماع الدورة الـ161 لمجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة.

وقال حسين، إن العراق قرر دعم الأونروا بـ25 مليون دولار، لكي تستطيع مواصلة عملها في ظل الهجمة التي تتعرض لها، مشيرا إلى أن هناك هجمة قوية على الأونروا، تتمثل في قطع الدعم عنها من العديد من الدول الغربية.

ودعا وزير الخارجية العراقي الدول الأخرى، سواء العربية أو غير العربية، للاستمرار في دعم الوكالة.

وكانت كندا أعلنت -في وقت سابق الثلاثاء- أنها تعتزم استئناف تمويل وكالة الأونروا بعد أسابيع من وقفه، ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الكندية عن مسؤول حكومي لم تسمه أن الحكومة الاتحادية

تعتزم تحويل 25 مليون دولار كندي (18.5 مليون دولار) في أبريل/نيسان والإعلان عن تمويل جديد.

ومنذ 26 يناير/كانون الثاني قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها للأونروا، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة عدد من موظفي الوكالة بهجوم حركة حماس على قواعد عسكرية إسرائيلية محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وهذه الدول هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا، وكذلك فنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد، وأيضا نيوزيلندا وآيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة.