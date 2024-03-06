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إصابة إسرائيلي بعملية طعن في القدس

الإسعاف الإسرائيلي: نقل مصاب في محاولة الطعن عند مدخل قيادة البحرية الإسرائيلية في حيفا
عناصر من الإسعاف الإسرائيلي في مكان عملية طعن سابقة غرب إسرائيل (الصحافة الإسرائيلية)
6/3/2024

أصيب إسرائيلي بجروح متوسطة في عملية طعن وقعت ظهر اليوم الأربعاء، بضاحية النبي يعقوب الاستيطانية شمالي القدس المحتلة، وفقا لما أفاد به الإسعاف الإسرائيلي.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إن المصاب تعرض لـ3 طعنات وإن جراحه متوسطة.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الشرطة اعتقلت مشتبها في تنفيذه عملية الطعن، وهو فتى من القدس الشرقية يبلغ من العمر 14 عاما.

وكان جندي إسرائيلي أصيب أمس الثلاثاء خلال عملية طعن نفذها شاب فلسطيني قرب مستوطنة يتسهار جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي صعد، بالتوازي مع حربه على قطاع غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حملات الاعتقال والاقتحامات لمدن وبلدات الضفة الغربية، مما خلّف عشرات الشهداء وآلاف المعتقلين، وفق مصادر فلسطينية.

المصدر : الجزيرة