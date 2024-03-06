إصابة إسرائيلي بعملية طعن في القدس

أصيب إسرائيلي بجروح متوسطة في عملية طعن وقعت ظهر اليوم الأربعاء، بضاحية النبي يعقوب الاستيطانية شمالي القدس المحتلة، وفقا لما أفاد به الإسعاف الإسرائيلي.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إن المصاب تعرض لـ3 طعنات وإن جراحه متوسطة.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الشرطة اعتقلت مشتبها في تنفيذه عملية الطعن، وهو فتى من القدس الشرقية يبلغ من العمر 14 عاما.

قوات الاحتلال تغلق حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة عقب تنفيذ عملية طعن pic.twitter.com/lYUhTcwkJl — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 6, 2024

وكان جندي إسرائيلي أصيب أمس الثلاثاء خلال عملية طعن نفذها شاب فلسطيني قرب مستوطنة يتسهار جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي صعد، بالتوازي مع حربه على قطاع غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حملات الاعتقال والاقتحامات لمدن وبلدات الضفة الغربية، مما خلّف عشرات الشهداء وآلاف المعتقلين، وفق مصادر فلسطينية.