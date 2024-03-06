إصابات في تجدد القصف بين حزب الله وإسرائيل

تبادل حزب الله وإسرائيل -اليوم الأربعاء- القصف بعد ليلة شهدت غارات إسرائيلية أصابت 5 لبنانيين، ودفعة صاروخية "ثقيلة" أطلقها الحزب اللبناني على مدينة كريات شمونة.

ومساء اليوم، قال حزب الله إنه هاجم موقع المطلة بطائرة مسيرة أصابت هدفها بدقة.

وجاء ذلك عقب بيان للحزب قال فيه إن عناصره استهدفوا مبنى بمستوطنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة، ردا على ‏اعتداءات إسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية.

كما أعلن حزب الله قصف قوتين إسرائيليتين في موقع بركة ريشا وقرب موقع الراهب، واستهداف تجمع للجنود على تلة الطيحات، وقصف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة.

من جانبه، تحدث مراسل الجزيرة مساء اليوم عن إطلاق صواريخ باتجاه موقعي الرمثا ورويسات العلم الإسرائيليين بتلال كفرشوبا المحتلة جنوب لبنان.

وكان 5 أشخاص قد أصيبوا بجروح، الليلة الماضية، في غارة إسرائيلية جديدة على منطقة عريض قرب بلدة مرجعيون جنوبي لبنان.

وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن الغارة الإسرائيلية أدت إلى إصابة 5 أشخاص بجروح طفيفة، ونقلوا جميعهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت، بعد منتصف الليل، أطراف بلدة يارون في قضاء بنت جبيل بأكثر من 20 قذيفة من عيار 155 ملم.

تحليق الطيران

وحتى صباح اليوم، استمر تحليق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولا إلى مشارف مدينة صور، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق الفاصل، بحسب الوكالة.

وأضافت وكالة الأنباء الرسمية أن "العدو صعّد ليلا اعتداءاته على القرى والأحياء السكنية في الجنوب، حيث سقط قتلى وجرحى".

في الأثناء، تُشيّع في بلدة حولا جنوب لبنان جثامين رجل وزوجته وابنه قضوا في غارة إسرائيلية استهدفت أحد المنازل في البلدة مساء أمس.

وكانت الطائرات الاسرائيلية قد شنت سلسلة غارات على أكثر من 10 بلدات في جنوب لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

طوارئ في كريات شمونة

وجاءت هذه التطورات بعد أن تعرضت مدينة كريات شمونة شمال غرب إصبع الجليل (شمالي إسرائيل) لهجوم بنحو 70 صاروخا، الليلة الماضية. وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن المدينة تعرضت لدفعة صاروخية ثقيلة.

وقال حزب الله إنه قصف مقر قيادة عسكريا في المستوطنة وأهدافا أخرى "ردا على استشهاد 3 من أفراد عائلة واحدة في بلدة حولا بقصف إسرائيلي".

وأعلن رئيس بلدية كريات شمونة حالة الطوارئ وطلب من السكان المغادرة فورا، بعد تعرضها لهجوم بالصواريخ، في حين قال الناطق باسم البلدية إنه تم رصد 30 صاروخا واعتراض 13، بينما سقط 17 في مناطق مفتوحة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى سماع دوي صفارات الإنذار في كفر بلوم وكريات شمونة وبيت هيلل شمالي إسرائيل، وكذلك في مدينة حيفا، إضافة إلى سماع أصوات اعتراضات صاروخية.

وأفادت المصادر ذاتها بانقطاع الكهرباء في مناطق بالجليل بعد تعرضها لقصف صاروخي كثيف، وسماع انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان.

مفاوضات وقف إطلاق النار

في غضون ذلك، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي إن المفاوضات لوقف إطلاق النار جنوب البلاد ستنطلق خلال شهر رمضان.

وأضاف ميقاتي أن آموس هوكستين كبير مستشاري الرئيس الأميركي قدّم خلال زيارته لبيروت طرحا لتطبيق القرار الدولي رقم 1701 كاملا. وأوضح أنهم يدرسون هذا الطرح، وأن بلاده تنتظر أجوبة من هوكستين على استفسارات بشأن آلية تطبيق هذا القرار.

وأشار رئيس الحكومة اللبنانية إلى أن الجميع يعمل لتهدئة جبهة جنوب البلاد، وتحقيق استقرار طويل المدى ودائم.

وعلى وقع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان قصفا متقطعا مع الجيش الإسرائيلي أسفر عن قتلى وجرحى لدى الجانبين.