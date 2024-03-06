حزب الله يهاجم موقع المطلة الإسرائيلي بمسيّرة وينفذ 12 عملية في 24 ساعة

أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ 3 هجمات ضد مواقع عسكرية إسرائيلية ردا على اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية، في حين أعلن جيش الاحتلال إسقاط مسيّرة مفخخة أطلقها الحزب.

وقال حزب الله إنه هاجم بمسيّرة انقضاضية موقع المطلة قبالة الحدود الجنوبية للبنان ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين، وأكد الحزب أن المسيّرة أصابت هدفها بدقة.

من جانبها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن طائرة مسيرة تابعة لحزب الله سقطت قرب موقع للجيش الإسرائيلي في بلدة المطلة قرب الحدود مع لبنان، من دون وقوع إصابات.

وأشار حزب الله إلى أن مقاتليه نفذوا 12 عملية ضد مواقع إسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي عدة بيانات، أكد الحزب أنه استهدف بالصواريخ موقع رويسات العلم، محققا إصابة مباشرة، كما أعلن استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا المحتلة وتحقيق إصابة مباشرة أيضا.

وجاء ذلك عقب بيان للحزب قال فيه إن عناصره استهدفوا مبنى بمستوطنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة، ردا على ‏اعتداءات إسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية.

كما أعلن حزب الله قصف قوتين إسرائيليتين في موقع بركة ريشا وقرب موقع الراهب، واستهداف تجمع للجنود على تلة الطيحات.

غارات إسرائيلية

في المقابل، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات على محيط بلدة ياطر، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات شبعا وكفرشوبا وعيتا الشعب جنوبي لبنان.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على دفعتين مستهدفا أطراف بلدتي كفرا وياطر في جنوب لبنان وألقى صاروخين لم ينفجرا، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي الفرديس وراشيا الفخار في جنوب لبنان.

وفي السياق، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن طائرات مقاتلة أغارت اليوم على مبنى عسكري تابع لحزب الله في منطقة يارون، ومبنى عسكري آخر تابع للحزب في منطقة كفرا.

وكان 5 أشخاص قد أصيبوا بجروح، الليلة الماضية، في غارة إسرائيلية جديدة على منطقة عريض قرب بلدة مرجعيون جنوبي لبنان.

وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن الغارة الإسرائيلية أدت إلى إصابة 5 أشخاص بجروح طفيفة، ونقلوا جميعهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما أفادت الوكالة بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت، بعد منتصف الليل، أطراف بلدة يارون في قضاء بنت جبيل بأكثر من 20 قذيفة من عيار 155 مليمترا.

وحتى صباح اليوم، استمر تحليق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولا إلى مشارف مدينة صور، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق الفاصل، بحسب الوكالة.

وفي الأثناء، شُيعت في بلدة حولا، بجنوب لبنان، جثامين رجل وزوجته وابنه، قضوا في غارة إسرائيلية على منزل في البلدة مساء أمس.

صور تظهر تعرض مدينة كريات شمونة لدفعة صاروخية ثقيلة أطلقها حزب الله من جنوب #لبنان، ووسائل إعلام إسرائيلية تقول إن نحو 70 صاروخا أطلقت على المدينة#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/86d7v1AriE — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 5, 2024

طوارئ في كريات شمونة

وجاءت هذه التطورات بعد أن تعرضت مدينة كريات شمونة شمال غرب إصبع الجليل (شمالي إسرائيل) لهجوم بنحو 70 صاروخا، الليلة الماضية. وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن المدينة تعرضت لدفعة صاروخية ثقيلة.

وقال حزب الله إنه قصف مقر قيادة عسكريا في المستوطنة وأهدافا أخرى "ردا على استشهاد 3 من أفراد عائلة واحدة في بلدة حولا بقصف إسرائيلي".

وأعلن رئيس بلدية كريات شمونة حالة الطوارئ وطلب من السكان المغادرة فورا، بعد تعرضها لهجوم بالصواريخ، في حين قال الناطق باسم البلدية إنه تم رصد 30 صاروخا واعتراض 13، بينما سقط 17 في مناطق مفتوحة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى سماع دوي صفارات الإنذار في كفر بلوم وكريات شمونة وبيت هيلل شمالي إسرائيل، وكذلك في مدينة حيفا، إضافة إلى سماع أصوات اعتراضات صاروخية.

وأفادت المصادر ذاتها بانقطاع الكهرباء في مناطق بالجليل بعد تعرضها لقصف صاروخي كثيف، وسماع انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان.

وعلى وقع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان قصفا متقطعا مع الجيش الإسرائيلي أسفر عن قتلى وجرحى لدى الجانبين.