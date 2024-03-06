آسيان وأستراليا تدعوان إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار بغزة

دعت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وأستراليا اليوم الأربعاء إلى وقف إنساني فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.

وعبّرت آسيان -التي تضم 10 دول أعضاء- وأستراليا في بيان مشترك في ختام قمة خاصة جمعت قادتهما في ملبورن عن قلقهما إزاء ما وصفتاه بالوضع الإنساني الفظيع في غزة، ودعتا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في غزة.

وأكد البيان دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تنفيذ مهامها، حيث تتعرض الوكالة لحملة إسرائيلية تستهدف إنهاء عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

التوتر الصيني الفلبيني

وفي موضوع آخر، حذر البيان مما سماها التحركات المهددة للسلام في بحر جنوب الصين.

وجاء التحذير بعد يوم من حادث تصادم بين سفينة لخفر السواحل الفلبيني وأخرى تابعة لخفر السواحل الصيني في بحر جنوب الصين الذي يشهد نزاعا على السيادة والموارد بين بكين و5 دول أخرى مطلة عليه.

وتضاربت الأنباء بشأن المسؤولية عن الحادث بين الطرفين، إذ قالت البحرية الفلبينية إن سفنا صينية قامت بـ"مناورات خطيرة و"عرقلة" نتج عنها التصادم، فيما ذكرت البحرية الصينية أن سفنها تصدت لما سمته توغلا غير قانوني لسفن فلبينية في جزء متنازع عليه من بحر جنوب الصين.

وتطالب الفلبين وماليزيا وفيتنام وسلطنة بروناي بالسيادة على مناطق متداخلة من هذا البحر، في حين تصر الصين على أنها صاحبة حق تاريخي فيه.