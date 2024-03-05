الاحتلال يرتكب 10 مجازر بغزة وحصيلة جديدة للشهداء

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 30 ألفًا و631 شهيدًا، و72 ألفًا و43 مصابًا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة -في منشور على حسابها بموقع فيسبوك- اليوم إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 97 شهيدا و123 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ151 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، والاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".

يشار إلى أن إسرائيل تشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، وأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة، وفق بيانات فلسطينية وأممية.