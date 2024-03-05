واشنطن تطالب إسرائيل بجدول زمني لإنهاء الحرب على غزة

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، دعا الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس الذي يقوم بزيارة إلى واشنطن لوضع جدول زمني محدد لإنهاء الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 5 أشهر.

ونقلت الصحيفة تفاصيل اللقاء الذي عقد بالبيت الأبيض، مساء أمس الاثنين، وفيها أن سوليفان دعا غانتس إلى وضع جدول زمني محدد لإنهاء الحرب في غزة.

كما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن غانتس طلب من المسؤولين الأميركيين الضغط على مصر وقطر لجعل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تقبل الموقف الإسرائيلي في المحادثات الجارية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق نار مطول في غزة.

وأفادت الهيئة بأن غانتس قال لكبار المسؤولين الأميركيين -خلال اجتماعات الاثنين في البيت الأبيض- "عليكم تصعيد الضغط على الوسطاء لجعل حماس مرنة، لديكم القدرة على الضغط، ولديهم الأدوات".

وبدأ غانتس الأحد زيارة رسمية إلى واشنطن، في ظل تقارير أميركية تفيد بأن صبر الإدارة الأميركية بدأ ينفد تجاه سلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحرب والادعاءات بأنه مقيد من قبل شريكيه في الحكومة، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.

وكان غانتس التقى أيضا مساء الاثنين كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، بينما تعقد في العاصمة المصرية القاهرة مفاوضات من أجل التوصل إلى هدنة بغزة مع قرب حلول شهر رمضان.

خلاف جديد

وتجري مفاوضات القاهرة بمشاركة مصر والولايات المتحدة وقطر وحركة حماس، دون تفاصيل أكثر ودون ذكر سبب عدم مشاركة إسرائيل.

والأحد، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، أن تل أبيب تشترط لحضور اجتماعات القاهرة، الحصول على قوائم بأسماء المحتجزين الإسرائيليين الأحياء في قطاع غزة للمضي قدما في الصفقة، وهو ما رفضه أيضا مجلس الحرب في إسرائيل وأشعل خلافا جديدا مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن مسار الحرب والمفاوضات.

وسبق أن توصلت إسرائيل وحماس إلى هدنة إنسانية في الفترة ما بين 24 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة.