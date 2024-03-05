نائبة الرئيس الأميركي تلتقي غانتس وتؤكد قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني بغزة

أعربت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس عن قلقها العميق إزاء الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وذلك خلال محادثات أجرتها في البيت الأبيض مع بيني غانتس، عضو حكومة الحرب الإسرائيلية والخصم الرئيسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال البيت الأبيض إن هاريس حثت إسرائيل على اتخاذ إجراءات إضافية بالتعاون مع أميركا لزيادة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.

وأوضح البيت الأبيض أن هاريس وغانتس بحثا الوضع في رفح والحاجة لخطة إنسانية يعول عليها قبل أي عملية عسكرية هناك.

وتأتي المحادثات غداة دعوة هاريس إلى وقف فوري لإطلاق النار، ودعوتها حكومة نتنياهو إلى اتخاذ خطوات لزيادة المساعدات لقطاع غزة الذي تقول الأمم المتحدة إنه معرض لخطر المجاعة، لتكون نائبة الرئيس الأميركي بذلك قد وجهت الانتقاد الأميركي الأكثر حدة لإسرائيل منذ بدء الحرب.

I met with Benny Gantz of Israel today and reiterated our support for Israel’s right to defend itself. We discussed the need to get a hostage deal, increase the flow of aid into Gaza, and protect civilians. pic.twitter.com/IB6C6qZRFo — Vice President Kamala Harris (@VP) March 4, 2024

وسلّط اللقاء مع غانتس، الزعيم المعارض الذي يوصف بأنه "وسطي" والقائد العسكري السابق، الضوء على الإحباط المتزايد للبيت الأبيض حيال الطريقة التي تتبعها حكومة نتنياهو اليمينية في الحرب التي خلفت عشرات الآلاف من القتلى وأدت إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة.

ولدى وصوله إلى البيت الأبيض قال غانتس -الذي انضم إلى حكومة الحرب وزيرا دون حقيبة بعد هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول- "مع الأصدقاء، يجب أن نتحدث دائما بصراحة، وهذا ما سنفعله".

لا أعذار

والأحد دعت هاريس حماس وإسرائيل إلى الاتفاق على "وقف فوري لإطلاق النار"، موّجهة انتقادات لإسرائيل لعدم سماحها بدخول الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقالت إنه "على الحكومة الإسرائيلية فعل المزيد لزيادة تدفق المساعدات بشكل كبير. لا توجد أعذار"، مضيفة أن إسرائيل "يجب أن تفتح نقاط عبور جديدة" و"ألا تفرض قيودا غير ضرورية على إيصال المساعدات".

ونفت هاريس وجود أي خلاف بينها بين الرئيس الأميركي جو بايدن، بعدما ذهبت في حدّة انتقاداتها أبعد مما بلغه بايدن في انتقاده لإسرائيل. وأكدت للصحفيين قبيل لقائها غانتس أنها "متوافقة وثابتة" مع الرئيس منذ البداية.

لقاءات أخرى

ويلتقي غانتس وهو وزير بلا حقيبة أيضا مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، وفقا لمسؤولين أميركيين.

وقال مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إن بيني غانتس سيناقش مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان المساعدات العسكرية والعمليات في رفح واتفاق الرهائن.

وأضاف أن اتفاق التبادل الجاري التفاوض بشأنه هو الأفضل ويصب في مصلحة الجميع بمن فيهم حماس، مشددا على أن هناك حاجة ماسة لإدخال شاحنات المساعدات إلى غزة وأنه يقع على عاتق إسرائيل فعل المزيد في هذا الصدد.

وأضاف أن هناك وقائع لم تكن فيها إسرائيل قادرة أو راغبة في استمرار دخول شاحنات المساعدات إلى غزة.