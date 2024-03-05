أخبار|أستراليا

لمشاركته في جرائم الإبادة بغزة.. 100 محامٍ أسترالي يؤيدون إحالة رئيس الوزراء للجنائية الدولية

Joe Biden - Anthony Albanese meeting in Washington DC- - WASHINGTON, D.C., UNITED STATES - OCTOBER 25: US President Joe Biden (not seen) and Australian Prime Minister Anthony Albanese hold a joint press conference at the White House in Washington D.C., United States on October 25, 2023.
طلب الإحالة استند إلى خطوات مُجرَّمة بموجب القانون قام بها ألبانيز ومسؤولون أستراليون آخرون (الأناضول)
5/3/2024

أيّد أكثر من 100 محامٍ أسترالي طلب إحالة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إلى المحكمة الجنائية الدولية لاعتباره شريكًا في الإبادة الجماعية بغزة.

وبذلك يكون ألبانيز أول زعيم غربي يُحال إلى المحكمة الجنائية الدولية.

واستند طلب الإحالة إلى خطوات قام بها ألبانيز وغيره من المسؤولين الأستراليين، منها تجميد 6 ملايين دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وسط أزمة إنسانية قائمة.

هذا فضلًا عن تقديم دعم عسكري لإسرائيل يمكن أن تستخدمه في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، والسماح لأستراليين، صراحة أو ضمنًا، بالسفر إلى إسرائيل للانضمام إلى الجيش الإسرائيلي والمشاركة في هجماته على غزة.

المصدر : الجزيرة