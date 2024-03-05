لمشاركته في جرائم الإبادة بغزة.. 100 محامٍ أسترالي يؤيدون إحالة رئيس الوزراء للجنائية الدولية

أيّد أكثر من 100 محامٍ أسترالي طلب إحالة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إلى المحكمة الجنائية الدولية لاعتباره شريكًا في الإبادة الجماعية بغزة.

وبذلك يكون ألبانيز أول زعيم غربي يُحال إلى المحكمة الجنائية الدولية.

واستند طلب الإحالة إلى خطوات قام بها ألبانيز وغيره من المسؤولين الأستراليين، منها تجميد 6 ملايين دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وسط أزمة إنسانية قائمة.

هذا فضلًا عن تقديم دعم عسكري لإسرائيل يمكن أن تستخدمه في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، والسماح لأستراليين، صراحة أو ضمنًا، بالسفر إلى إسرائيل للانضمام إلى الجيش الإسرائيلي والمشاركة في هجماته على غزة.