شاهد.. الاحتلال يطلق النار على مواطنين تجمعوا للحصول على مساعدات بمدينة غزة

نشرت الجزيرة صورا حصرية تظهر تزاحم المواطنين في مدينة غزة على شاحنة مساعدات دخلت إلى دوار الكويت بعد منتصف الليل قبل أن تطلق قوات الاحتلال النار عليهم.

وأكد مراسل الجزيرة إسماعيل الغول سقوط شهداء وجرحى برصاص الاحتلال لكنه لم يحدد عددهم بسبب التزاحم.

وقال الغول إن الشاحنة دخلت إلى المدينة وإن السكان كانوا ينتظرون وصول المساعدات من أول اليوم، مؤكدا أن الشاحنة كانت تحمل موادا غذائية دون أي مساعدات طبية، وأكد أن قوات الاحتلال جنودا وآليات بدؤوا إطلاق النار على كل من يحاول الوصول إلى الشاحنات.

وتجمهر آلاف السكان في المكان، وقال مراسل الجزيرة إن غياب أي جهة دولية لتوزيع المساعدات خلق حالة من الفوضى العارمة.

فيما كانت تسمع أصوات الرصاص من وقت لآخر بالقرب من التجمع، بينما المكان غارق في الظلام بسبب عدم وجود كهرباء.

وقال الرائد محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة للجزيرة إن هناك العديد من الطرق التي يمكن إدخال المساعدات بها غير تلك المعمول بها والتي تؤدي لقتل الناس.

وأكد بصل إمكانية إدخال المساعدات بطرق أسهل، مشيرا إلى أن إسرائيل تتعمد إذلال السكان وإشاعة الفوضى.

ودعت الحكومة الفلسطينية في غزة المجتمع الدولي لوقف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد السكان، وطالبت بإدخال 1000 شاحنة مساعدات يوميا وخصوصا إلى مناطق الشمال.