تصادم بين سفينتين عسكريتين فلبينية وصينية ببحر جنوب الصين

أعلن خفر السواحل الفلبيني أن إحدى سفنه تعرضت لأضرار بعد اصطدامها بأخرى تابعة لخفر السواحل الصيني خلال قيامها بمهمة إمداد في بحر جنوب الصين.

وتضاربت الأنباء بشأن المسؤولية عن الحادث بين الطرفين، فقد ذكر عميد في خفر السواحل الفلبيني أن سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني ترافقها مجموعة سفن قامت بـ"مناورات خطيرة و"عرقلة" نتج عنها تصادم أدى إلى "أضرار طفيفة في هيكل سفينة خفر السواحل الفلبيني".

وأشار إلى أنه تم نشر سفينة "بي آر بي سندانغان" وسفينة أخرى لـ"دعم عملية التناوب وإعادة تموين القوات المسلحة الفلبينية" في المنطقة.

في المقابل، أعلن خفر السواحل الصيني في بيان أنه "اتخذ إجراءات السيطرة" ضد ما وصفه بـ"توغل غير قانوني" لسفن فلبينية في جزء متنازع عليه من بحر جنوب الصين.

وقال البيان "في 5 مارس/آذار اتخذ خفر السواحل الصيني إجراءات السيطرة وفقا للقانون ضد تسلل غير قانوني لسفن فلبينية في المياه المتاخمة لشعاب ريناي جياو المرجانية بجزر نانشا الصينية".

ويعد هذا الحادث هو الثاني من نوعه منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما استخدمت سفن صينية خراطيم مياه ضد زوارق عسكرية فلبينية.