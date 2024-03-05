الاحتلال يعيد اعتقال 11 من أسرى الهدنة

أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 11 أسيرا فلسطينيا أُفرج عنهم ضمن صفقات هدنة الحرب على قطاع غزة التي جرت نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن هذه الاعتقالات التي نفذها الاحتلال بدأت منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، وكان آخرها اعتقال الأسيرة المحررة حنان البرغوثي التي اعتقلت فجر اليوم من منزلها في بلدة كوبر شمال غربي مدينة رام الله، وهي شقيقة عميد الأسرى الفلسطينيين نائل البرغوثي.

وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية إلى أكثر من 7422 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد اعتقال 22 شخصا ليلة الثلاثاء.

ووفق بيان مشترك للمؤسستين، فإن الأرقام تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.

وأضاف البيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس الاثنين وحتى صباح اليوم الثلاثاء، "22 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم أطفال وأسرى سابقون و3 سيدات بينهن أسيرة أفرج عنها في صفقة التبادل مع حركة حماس".

ومنذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الجيش عمليات الدهم والاعتقال بالضفة، مما أدى إلى مواجهات مع الفلسطينيين، أسفرت عن 420 شهيدا ونحو 4 آلاف و650 جريحا.