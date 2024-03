أوكرانيا تعلن تدمير سفينة حربية روسية بمسيّرات بحرية

أعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية اليوم الثلاثاء تدمير سفينة حربية روسية في البحر الأسود قرب شبه جزيرة القرم بعد استهدافها بمسيّرات (قوارب) بحرية ملغمة.

وقال المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية أندريه يوسوف -في بيان عبر تطبيق تليغرام- إنه تم استهداف السفينة الروسية "سيرغي كوتوف" بمسيرات ملغمة الليلة الماضية، مما أدى لأضرار في أجزاء عدة منها.

وأضاف يوسوف أن السفينة المستهدفة أصيبت في هجوم سابق، لكنها "دُمّرت بشكل مؤكد هذه المرة"، وذكر أن الهجوم أسفر عن قتلى وجرحى، لكنه رجح أن عددا من أفراد طاقم السفينة الروسية ربما تمكنوا من مغادرتها.

وفي ما بدا إشارة إلى العملية، كتب أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق تليغرام أن "أسطول البحر الأسود الروسي هو رمز للاحتلال. لا يمكن أن يبقى في شبه جزيرة القرم الأوكرانية".

Another bad day for the russian Black Sea fleet.@DI_Ukraine released a video of the attack on the russian warship "Sergei Kotov". pic.twitter.com/UTmt3eBDXO

— Defense of Ukraine (@DefenceU) March 5, 2024