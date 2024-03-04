مباحثات بين وزيري الدفاع القطري والإيراني في الدوحة

قالت وكالة الأنباء القطرية إن خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع في قطر أجرى مباحثات مع وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني في الدوحة.

وأضافت الوكالة أنه تمت خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها.

من جانبها، قالت وكالة مهر للأنباء الإيرانية إن أشتياني وصل أمس الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور فعاليات النسخة الثامنة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2024".

وأضافت الوكالة أن وزارة الدفاع الإيرانية ستعرض في جناحها بمعرض "ديمدكس 2024" منتجاتها وإنجازاتها البحرية في مجال صناعة "الجو-فضاء" (الصواريخ) وصناعة الإلكترونيات والاتصالات وصناعة الطيران ومنظمة الصناعات الدفاعية.

وكانت اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2024" أعلنت في وقت سابق مشاركة 200 شركة دولية ومحلية، لعرض أحدث الابتكارات والتكنولوجيا والحلول الدفاعية الشاملة في النسخة الثامنة من الحدث الذي ينظم خلال الفترة من 4 إلى 6 مارس/آذار الجاري تحت شعار "إنارة الطريق لمستقبل يتخطى حدود الأمن البحري"، وذلك باستضافة وتنظيم من القوات المسلحة القطرية.

ويضم المعرض -وفقا لوكالة الأنباء القطرية- 9 أجنحة دولية تحتضن مجموعة من الشركات والهيئات والمؤسسات التابعة للدول المشاركة، وتشمل قطر وتركيا والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيران والصين.