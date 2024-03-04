المحكمة العليا الأميركية ترفض حكم كولورادو بعدم أهلية ترامب للترشح للانتخابات

ألغت المحكمة العليا الأميركية بالإجماع حكم محكمة كولورادو القاضي بعدم أهلية دونالد ترامب للترشح لانتخابات الرئاسة التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية كولورادو على خلفية تورطه المفترض في الهجوم على الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021، مما سيمكّنه من خوض تلك الانتخابات.

واعتبرت المحكمة أن استبعاد ترامب من خوض انتخابات الرئاسة التمهيدية في كولورادو "غير قانوني"، وقالت في قرارها "لا يمكن لحكم المحكمة العليا في كولورادو أن يبقى قائما. يوافق جميع أعضاء المحكمة التسعة على هذه النتيجة".

وكانت ولاية كولورادو قد أعلنت أن ترامب محظور بسبب التمرد، وذلك بسبب تورطه المفترض في الهجوم على الكابيتول، حيث يحظر القسم 3 من التعديل 14 للدستور الأميركي على أولئك الذين "شاركوا في التمرد" تولي مناصب فدرالية.

وفي حكم مؤلف من 20 صفحة، قال قضاة المحكمة العليا الأميركية إن الكونغرس وحده هو الذي يمكنه أن يقرر ما إذا كان ترامب مؤهلا أم لا للترشح، مؤكدين أنه لا يجوز للولايات استبعاد ترامب من الاقتراع من جانب واحد. وقالوا "تم إلغاء حكم المحكمة العليا في كولورادو".

وقال القضاة إنهم يتراجعون عن حكم محكمة كولورادو، لأنه "لا يوجد في الدستور ما يتطلب منا أن نتحمل مثل هذه الفوضى".

وبينما رحب ترامب بقرار المحكمة العليا واعتبره "فوزا كبيرا" للولايات المتحدة، أعربت مسؤولة الشؤون الخارجية في حكومة ولاية كولورادو جينا غريزوولد عن "خيبة أملها" إزاء القرار، وجاء في منشور لها على منصة إكس أن الولاية يجب أن تكون قادرة على منع المتمرّدين "الذين ينكثون بالقسَم".

وجاء قرار المحكمة العليا عشية "الثلاثاء الكبير"، اليوم الذي يصوت فيه الناخبون الأميركيون في 15 ولاية ومنطقة في الانتخابات التمهيدية في اقتراع يتوقّع أن يرسّخ موقع ترامب بصفته المرشّح الأوفر حظا لانتزاع بطاقة الترشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وإضافة إلى قضية ولاية كولورادو، وافقت المحكمة العليا على سماع قضية ادعاء ترامب بأنه يتمتع بحصانة تمنع ملاحقته جنائيا بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020.