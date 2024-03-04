الاحتلال يعتقل 8 مقدسيين بتهمة التحريض عبر شبكات التواصل الاجتماعي

القدس المحتلة- قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المقدسة إنها اعتقلت اليوم الاثنين 8 مقدسيين بتهمة "التحريض" و"دعم الإرهاب" عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليصل العدد إلى 17 خلال الأيام الأخيرة.

وأضافت الشرطة في بيان لها أنه "تم إلقاء القبض على 8 مشتبهين بالتحريض عبر شبكات التواصل الاجتماعي" مشيرة إلى اعتقال "17 مشتبهاً بهم" خلال الأيام الماضية في القدس.

ويستدل من هذا البيان أن منشورات المعتقلين تتضمن دعما لهجوم طوفان الأقصى -الذي نفذته حركات المقاومة الفلسطينية بقيادة حماس- على مستوطنات "غلاف غزة" يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما تشير شرطة الاحتلال -في بيانها- إلى قيام بعض المعتقلين بنشر صور منفذي عمليات عسكرية استهدفت إسرائيليين بالضفة الغربية والقدس.

ووفق إحصائيات نشرتها محافظة القدس، وهي جهة رسمية فلسطينية، فقد سجلت خلال فبراير/شباط الماضي 151 حالة اعتقال في كافة مناطق المحافظة، موضحة أن من بين المعتقلين 10 أطفال و9 سيدات.