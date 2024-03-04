أكبر مداهمة لرام الله منذ سنوات والاحتلال يقتحم مدنا وبلدات بالضفة

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس أكبر عملية مداهمة منذ سنوات لمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن استشهاد فتى، وسط عمليات مداهمة واقتحامات ليلية لعدة مدن وبلدات أسفرت عن وقوع إصابات وعشرات الاعتقالات.

وذكر شهود في رام الله أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المدينة، وهي مقر السلطة الفلسطينية، بعشرات الآليات العسكرية وأطلقت قنابل الغاز والرصاص الحي باتجاه الفلسطينيين.

وذكر مراسل الجزيرة أن فتى فلسطينيا استشهد برصاص الاحتلال في مخيم الأمعري جنوبي المدينة، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الفتى يدعى مصطفى أبو شلبك (16 عاما) واستشهد بالرصاص خلال مداهمة المخيم.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن مواجهات اندلعت بعدما اجتاحت قوت الاحتلال المخيم و"أطلقت خلالها الرصاص الحي صوب الشبان"، مما أدى إلى إصابة أبو شلبك في الرقبة والصدر.

مشاهد من تشييع جثمان الشهيد مصطفى أبو شلبك الذي ارتقى برصاص الاحتلال في مخيم الأمعري من منزله في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/p3LmIh7dhc — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 4, 2024

من ناحية أخرى، أفاد مراسل الجزيرة بإصابة جندية إسرائيلية خلال اشتباكات مع المقاومين الفلسطينيين في المخيم.

لحظة إصابة جندية إسرائيلية خلال اشتباكات مع مـ.قاومـ.ين فلسطينيين بمخيم الأمعري جنوبي رام الله بالضفة الغربية#الأخبار#حرب_غزة pic.twitter.com/js2kkRjxmM — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 4, 2024

اقتحامات واعتقالات

وإلى جانب رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم حيث قطعت طريقا رئيسيا في المدينة خلال مداهمة هناك.

ونشرت منصات فلسطينية مشاهد توثق اقتحام قوات الاحتلال مخيم نور شمس شرقي طولكرم، وسط سماع أصوات إطلاق نار.

وتظهر المشاهد سماع أصوات اشتباكات وتصاعد الدخان جراء إلقاء قوات الاحتلال قنابل دخانية في المخيم.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن تبادلا لإطلاق النار دار بين مقاومين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في المخيم.

طوباس ونابلس

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس وفجرت منزل الشاب معاذ المصري الذي كان قد استشهد مع اثنين من رفاقه في عملية عسكرية إسرائيلية داخل البلدة القديمة في مايو/أيار الماضي.

وأفاد مراسل الجزيرة باندلاع اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط قبر يوسف بالمنطقة الشرقية من نابلس، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال دفعت بآليات لحماية المستوطنين الذين اقتحموا قبر يوسف وهاجموا عددا من منازل الفلسطينيين.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فتاة من ذوي الإعاقة برضوض بعد اعتداء قوات الاحتلال عليها، وأضاف أن فتى آخر أصيب برصاص قوات الاحتلال في مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، والتي تشهد اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال.

وكانت كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أعلنت أن مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال في المدينة واستهدفوها بالرصاص والعبوات المتفجرة.

اشتباكات بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع الثغرة بمدينة طوباس في الضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/Y18t1irwM4 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 4, 2024

وفي وقت سابق قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت صباح الاثنين مدينة طوباس ثم دفعت بتعزيزات إضافية للمدينة واعتقلت شابا بعد محاصرة منزله.

الخليل ومدن أخرى

واقتحمت قوات الاحتلال كذلك البيرة وقلقيلية والخليل، وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اعتقلت 20 فلسطينيا من محافظة الخليل، بينهم أسرى محررون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير إن الاحتلال اعتقل 55 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال وأسرى محررون، في مداهمات بأرجاء الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.