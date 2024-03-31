إصابة جندي إسرائيلي بصاروخ أطلق من جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنوده جراء سقوط صاروخ أُطلق من جنوب لبنان على منطقة كريات شمونة في الجليل الأعلى، وفي حين قال حزب الله إنه استهدف مواقع إسرائيلية عدّة، أكد مصدر طبي للجزيرة -اليوم الأحد- مقتل شخص -لم تُعرف هويته حتى الآن- في استهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة كونين جنوبي لبنان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه رصد في الساعات الماضية إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية إلى منطقة مرغليوت والمالكية في الجليل الأعلى، متابعا أنه هاجم مصادر إطلاق النار.

وأردف أنه نتيجة لعمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية، أصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبذلك، يرتفع عدد الإصابات في جيش الاحتلال منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 3181 جنديا وضابطا، وفق معطيات الجيش.

عمليات حزب الله

كما قالت مراسلة الجزيرة إن منظومة الدفاع الإسرائيلية أطلقت صاروخين اعتراضيين من الجليل الأعلى في مزارع شبعا المحتلة، مؤكدة إطلاق 3 صواريخ باتجاه موقع إسرائيلي في مزارع شبعا.

وأعلن حزب الله أنه هاجم بمسيّرات انقضاضية مربض مدفعية برختا الإسرائيلي وانتشارا لجنود الاحتلال في مزارع شبعا، مشيرا إلى أنه حقق إصابات مباشرة.

وقال حزب الله أيضا -في بيانات منفصلة- إنه استهدف ثكنة راميم وموقع زبدين بقذائف المدفعية وموقع المالكية بصواريخ "بركان"، كما قصف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة.

وأضاف أنه استهدف التجهيزات الإسرائيلية التجسسية المستحدثة في نقطة الجرداح الإسرائيلية ودمرها.

وفي تطور آخر، أكد مصدر طبي للجزيرة اليوم الأحد مقتل شخص -لم تُعرف هويته حتى الآن- في استهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة كونين جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن مسيرة إسرائيلية قصفت مرتين سيارة على طريق بلدة كونين جنوبي لبنان، من دون معلومات حتى الآن عن إصابات.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي استهدف بلدة كفركلا بعدد من قذائف الهاون ورشقات رشاشة غزيرة، وقصف بلدات الخيام ووادي السلوقي ورب ثلاثين جنوبي لبنان، مؤكدة أن الغارة على البلدة الأخيرة استهدفت منزلا ودمرته بالكامل.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت بنى تحتية لحزب الله في منطقتي الخيام ورب ثلاثين، وهاجم بالمدفعية منطقة حولا لإزالة ما وصفه بـ"التهديد".

وأضاف الجيش أن طائراته هاجمت الليلة الماضية مبنى عسكريا لحزب الله في منطقة الجبين في مدينة صور.

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية مدمرة، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا، أسفر عن قتلى وجرحى على جانبي الحدود، في حين تطالب إسرائيل بانسحاب حزب الله بعيدا عن الحدود.