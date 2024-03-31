مقتل قيادي بحزب الله في استهداف إسرائيلي لسيارة جنوب لبنان

أكد حزب الله اليوم الأحد مقتل أحد مقاتليه، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل قياديا في الحزب بغارة جوية على سيارة في بلدة كونين جنوبي لبنان، كما قال الجيش إن أحد جنوده أصيب جراء سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان على منطقة كريات شمونة في الجليل الأعلى.

وأضاف الجيش الإسرائيلي -في بيان- أن القيادي يدعى إسماعيل الزين وهو مسؤول كبير في وحدة الصواريخ المضادة للدبابات بقوة الرضوان التابعة لحزب الله.

وتابع أن القيادي الزين كان مصدرا مهما للمعرفة فيما يتعلق بالصواريخ المضادة للدبابات وكان مسؤولا عن عشرات الهجمات الصاروخية المضادة للدبابات ضد قوات الأمن الإسرائيلية، وفق تعيبره.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قالت إن مسيّرة إسرائيلية قصفت السيارة في بلدة كونين مرتين.

وأفاد الجيش الإسرائيلي -بوقت سابق اليوم- بأنه رصد في الساعات الماضية إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية إلى منطقة مرغليوت والمالكية في الجليل الأعلى، متابعا أنه هاجم مصادر إطلاق النار.

وأردف أنه نتيجة لعمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية، أصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبذلك، يرتفع عدد الإصابات في جيش الاحتلال منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 3181 جنديا وضابطا، وفق معطيات الجيش.

عمليات حزب الله

على صعيد متصل، قالت مراسلة الجزيرة إن منظومة الدفاع الإسرائيلية أطلقت صاروخين اعتراضيين من الجليل الأعلى في مزارع شبعا المحتلة، مؤكدة إطلاق 3 صواريخ باتجاه موقع إسرائيلي في مزارع شبعا.

وأعلن حزب الله أنه هاجم بمسيّرات انقضاضية مربض مدفعية برختا الإسرائيلي وانتشارا لجنود الاحتلال في مزارع شبعا، مشيرا إلى أنه حقق إصابات مباشرة.

وقال حزب الله أيضا -في بيانات منفصلة- إنه استهدف ثكنة راميم وموقع زبدين بقذائف المدفعية وموقع المالكية بصواريخ "بركان"، كما قصف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة.

وأضاف أنه استهدف التجهيزات الإسرائيلية التجسسية المستحدثة في نقطة الجرداح الإسرائيلية ودمرها.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بلدة كفركلا بعدد من قذائف الهاون ورشقات رشاشة غزيرة، وقصف بلدات الخيام ووادي السلوقي ورب ثلاثين جنوبي لبنان، مؤكدة أن الغارة على البلدة الأخيرة استهدفت منزلا ودمرته بالكامل.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت بنى تحتية لحزب الله في منطقتي الخيام ورب ثلاثين، وهاجم بالمدفعية منطقة حولا لإزالة ما وصفه بـ"التهديد".

وأضاف الجيش أن طائراته هاجمت الليلة الماضية مبنى عسكريا لحزب الله في منطقة الجبين في مدينة صور.

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية مدمرة، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا، أسفر عن قتلى وجرحى على جانبي الحدود، في حين تطالب إسرائيل بانسحاب حزب الله بعيدا عن الحدود.