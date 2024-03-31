غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وحزب الله يرد بقصف موقعين للاحتلال

أفاد مراسل الجزيرة بتنفيذ الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على بلدات لبنانية حدودية، يأتي ذلك بينما أعلن ‏حزب الله قصف ثكنة راميم وموقع المالكية‏ وتحقيق إصابة مباشرة.

وأوضح المراسل أن غارتين استهدفتا بلدتي الخيام والطيبة جنوبي لبنان فيما تعرضت بلدتا الخيام ومركبا لقصف مدفعي.

كما استهدف قصف مدفعي محيط بلدة حولا ووادي السلوقي جنوبي لبنان.

من جهتها، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بسقوط صاروخين في مرتفعات راميم عند الحدود مع لبنان، في حين دوّت صفارات الإنذار في مرغليوت وكريات شمونة في الجليل الأعلى عند الحدود مع لبنان.

وقد أعلن حزب الله عن قصف الثكنة بقذائف مدفعية، وتحقيق إصابة مباشرة.

كما قال حزب الله إنه استهدف موقع المالكية بصواريخ بركان، وحقق إصابة مباشرة فيه.

وأمس السبت أصيب 4 من أفراد بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في جنوب لبنان جراء انفجار وقع عند بلدة "رميش" الحدودية.

انفجار ونفي

وقالت بعثة اليونيفيل إن 3 مراقبين عسكريين ومترجما من بعثة مراقبة الهدنة أصيبوا جراء انفجار وقع قرب دوريتهم على الخط الأزرق جنوبي لبنان. وشددت على ضرورة ضمان سلامة وأمن طواقم الأمم المتحدة قائلة إن على كل الأطراف مسؤولية حمايتهم بموجب القانون الدولي.

من جهته، نفى الجيش الإسرائيلي استهداف أي سيارة تابعة لقوات اليونيفيل في منطقة رميش.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وتصاعدت مؤخرا تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله بعيدا عن الحدود.