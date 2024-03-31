الانتخابات البلدية التركية.. المعارضة تتقدم نتائج الفرز بأكبر المدن

أفادت وسائل إعلام محلية ودولية بأن مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو يتقدم في الانتخابات البلدية في إسطنبول بعد فرز أكثر من نصف الأصوات.

وأظهر نتائج الفرز الأولية تقدم المعارضة في كل من إسطنبول والعاصمة أنقرة وإزمير، بحسب نتائج نشرتها وسائل إعلام رسمية.

وبعد فرز نحو 33% من صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة مساء (17:00 ت غ)، حاز إمام أوغلو (اشتراكي ديموقراطي) على 49,7% من الأصوات مقابل 41,5% لمنافسه الرئيسي في الحزب الحاكم.

وفي أنقرة، حصل رئيس البلدية منصور يافاس على 57,1% مقابل 35,6% لمنافسه، بعد فرز 15,4% من الصناديق. كما تصدر مرشح المعارضة في إزمير(غرب)، ثالثة مدن البلاد.

انتخابات تركيا المحلية.. أحدث النتائج على مستوى البلاد حتى الساعة 21:10 بالتوقيت المحلي:

حزب العدالة والتنمية: 37.23%

حزب الشعب الجمهوري: 38.76%

حزب الـDEMـ : 5.66%

حزب الرفاه الجديد: 4.82% pic.twitter.com/4clcMjKUeX — TRT عربي (@TRTArabi) March 31, 2024

وبأول تعليق له، قال إمام أوغلو إنه "سعيد للغاية" بالنتائج الأولية، لكنه حرص على تبني موقف حذر، وقال للصحافيين إن "المشهد الذي نراه يرضينا، ننتظر النتائج الكاملة".

من جهته، أعلن رئيس بلدية أنقرة الحالي منصور ياواش والذي يخوض الانتخابات عن حزب الشعب الجمهوري، أيضا فوزه وفقا للنتائج الأولية، التي أظهرت تقدمه على منافسه من حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وفي بقية أنحاء البلاد، يتقدم مرشحو حزب العدالة والتنمية الحاكم كما كان متوقعا في العديد في مدن الأناضول الكبرى (كونيا، قيصرية، ارض روم) والبحر الأسود (ريز، طرابزون)، فيما يتوقع فوز مرشحي حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في كبرى مدن الجنوب الشرقي ذي الغالبية الكردية، وأبرزها دياربكر.